대통령실 "대통령 사칭 SNS 계정 확인, 각별한 주의 요청"

"경찰청 국가수사본부, 즉각 수사 착수"

대통령실이 최근 틱톡(TikTok), 엑스(X) 등 소셜미디어(SNS) 플랫폼에서 제21대 대통령을 사칭하는 가짜 계정이 확인돼 국민 여러분께 각별한 주의가 필요하다고 밝혔다.

전은수 대통령실 부대변인은 1일 서면 브리핑을 통해 "가짜 계정들은 프로필에 '제21대 대통령'이라는 직함과 성명을 기재하고, 대통령 공식 계정의 사진·영상을 무단 도용하고 있다"면서 단순 사칭을 넘어, 금품을 요구하는 등 범죄 정황도 포착됐다고 설명했다.

그러면서 대통령실은 이를 명백한 범죄행위로 판단하고 국민 안전을 위협하는 온라인 사칭 범죄에 대해 단호히 대응하겠다고 했다.





전 부대변인은 "현재 경찰청 국가수사본부가 즉각 수사에 착수하였으며, 법과 원칙에 따라 엄중히 처벌할 것"이라며 "국민 여러분께도 각별한 주의를 요청드리며, 유사한 계정으로부터 연락을 받으실 경우 절대 응하지 마시고 즉시 경찰에 신고해 주시기 바란다"고 말했다.





