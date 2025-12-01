양주시, 2026년 상반기 희망동행 일자리사업 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 오는 8일부터 19일까지 '2026년 상반기 희망동행(구 공공근로) 일자리사업' 참여자를 모집한다.

이번 사업은 저소득층, 장기실업자 등 취업 취약계층에게 단기 공공일자리를 제공해 고용 위기 극복과 생계 안정을 지원하기 위해 마련됐다.

모집 대상은 주민등록 세대 기준 가구원의 토지, 주택, 자동차 등 재산 합계액이 4억 원 이하인 19세 이상 근로 능력이 있는 자로서, 기준중위소득 70% 이하의 조건을 갖춘 양주시민이다.

모집인원은 총 59명으로 행정 업무 지원, 민원 안내, 환경정화 등 5개 분야에서 활동하게 된다. 사업기간은 2026년 2월 2일부터 6월 30일까지로 약 5개월이다.

참여를 희망하는 시민은 모집 기간 내 신분증을 지참하고 주소지 소재 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다. 자세한 내용은 양주시청 누리집에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다.

선발 결과는 소득·재산·기타 요건 등을 종합적으로 심사하여 2026년 1월 말에 발표될 예정이다.





양주시 관계자는 "이번 사업은 저소득층, 장기실업자 등 취업 취약계층 시민들에게 도움이 되는 일자리가 되길 바라며, 지역경제 활성화와 고용 위기 극복을 위해 적극적으로 노력하겠다"고 전했다.





