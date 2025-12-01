'이천시 시내버스 개편' 적극행정 우수사례 경진대회서 국무총리상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 이천시의 시내버스 체계 개편이 적극행정 모범사례로 뽑혔다.

이천시 관계자들이 적극행정 우수사례 경진대회 국무총리상 수상을 자축하고 있다. 이천시 제공

이천시는 지난달 27일 행정안전부·인사혁신처·국무조정실이 정부세종청사에서 개최한 '2025년 적극행정 우수사례 경진대회'에서 시의 '대중교통 르네상스! 혁신적인 시내버스 개편'이 최우수상(국무총리상)을 받았다고 1일 밝혔다.

시는 이번 대회에서 교통 이용 실태 및 수요 분석을 바탕으로 기존 노선 통폐합과 신규 노선 개편, 대중교통 체계 재정비, 통학버스 및 수요맞춤형 교통수단 도입 등 복합적인 정책을 실행한 사례를 발표해 수상했다.

주최측은 시의 사례가 단순 노선 변경이 아닌, 지역 주민의 통학·출퇴근 편의와 대중교통 서비스의 형평성, 공공 예산 효율성까지 함께 달성한 점을 높게 평가한 것으로 전해졌다.

앞서 이 사례는 지난 8월 경기도 적극행정 경진대회에서 '대상'을 받았었다.





김경희 이천시장은 "이번 수상은 이천시 대중교통 정책이 전국적으로 인정받았다는 점에서 매우 의미가 깊다"며 "앞으로도 주민 중심의 운영과 지속 가능한 대중교통 체계 구축을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

