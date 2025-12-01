트럼프 "우크라戰 종전 협상 타결 가능성 있어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베네수 대통령과 통화 확인…공습 임박 부인

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 30일(현지시간) 미국과 우크라이나 간의 협의 직후 러시아·우크라이나 전쟁 종전 협상이 타결될 "좋은 가능성이 있다고 생각한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다주에서 워싱턴DC로 향하는 전용기에서 협의 관련 백악관 출입 기자들의 질문에 이같이 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 30일(현지시간) 전용기에서 기자들의 물음에 답변하고 있다. 게티이미지연합뉴스

미국과 우크라이나는 이날 플로리다에서 종전안에 대한 고위급 협의를 진행했다. 미국 측 수석대표 격인 마코 루비오 국무장관은 이번 협의가 생산적이었다면서도 앞으로 해야 할 일이 더 많다며 신중한 태도를 보였다. 이번 협의 이후 스티브 위트코프 트럼프 대통령 특사가 모스크바에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 예정이다.

트럼프 대통령은 "우크라이나는 몇 가지 까다로운 문제들이 있다"며 "(협상에) 도움이 되지 않는 부패와 관련된 문제"라고 우크라이나 정부 내 '부패 스캔들'을 언급하기도 했다.

아울러 트럼프 대통령은 최근 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 전화 통화를 했다고 확인했다. 그러나 통화 내용과 결과에 대해서는 답변하지 않았다.

전날 베네수엘라 영공 폐쇄를 압박한 것이 미군의 대(對)베네수엘라 공격이 임박했음을 의미하는 것이냐는 질문에는 "그것에서 어떤 것도 읽어내지 말라(Don't read anything into it)"고 답했다.

트럼프 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "모든 항공사와 조종사, 마약상과 인신매매자들에게 전한다"며 "부디 베네수엘라의 상공과 주변의 영공 전체를 폐쇄된 것으로 간주하라"고 밝혔고, 미국의 베네수엘라 공습이 임박했다는 분석이 이어졌다. 이날 발언으로 공습 임박 우려가 일부 해소됐다.

트럼프 대통령은 미군이 카리브해에서 '마약 운반선'으로 의심되는 선박을 격침한 데 이어 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관의 명령에 따라 생존자 2명을 상대로 2차 공격을 가해 사살했다는 언론 보도에 대해서는 자신과의 연관성을 부인했다. 또 "그(헤그세스 장관)는 그런 말을 한 적이 없다고 했고 나는 그의 말을 100% 믿는다"고 했다.

2차 공격이 합법적이었다고 보느냐는 질문에는 "나는 그것(2차 공격)을 원치 않았을 것"이라며 "첫 번째 공격이 매우 치명적이었다"고 답했다. 이어 "(미군이 타격한) 각각의 선박은 (마약 밀수로) 2만5000명의 미국인을 죽인 책임이 있다"며 "그러므로 나는 그들이 놀라운 일을 하고 있다고 생각한다"고 카리브해의 군사 작전을 옹호했다.

지난 26일 백악관 인근에서 발생한 주 방위군 2명의 피격 사건을 계기로 제3세계 '우려 국가'로부터의 미국 이주를 중단하겠다고 밝힌 것과 관련해 트럼프 대통령은 "시한은 없다"며 "오랫동안" 망명자 수용을 중단할 수 있다고 밝혔다. 이어 19개의 이른바 '우려국' 중 소말리아에서 온 난민을 거론하며 "그들이 우리나라에 들어와 우리에게 나라를 어떻게 운영하라고 말한다. 우린 그들을 원치 않는다"고 말했다.

소말리아 난민들은 미네소타주에 많이 거주한다. 트럼프 대통령은 민주당 지지세가 강한 이 지역에서 소말리아 출신으로 첫 연방 하원의원이 된 민주당 소속 일한 오마르와 민주당 부통령 후보였던 팀 월즈 미네소타 주지사 등을 비난한 바 있다.





차기 미 연방준비제도(Fed) 의장 인선에 대해서는 이미 결정했다고 밝혔다. 케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장을 지명할 것인지 묻자 "말할 수 없다. 발표할 것"이라고 답했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

