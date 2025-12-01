광주교육청, 12·3 계엄 1년… ‘헌법·민주주의 수호 기간’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월 3~14일 전 학교 대상

계기교육·선포식·강연·연수 진행

교사용 자료·카드뉴스 보급

헌정 위기 이해와 시민 역할 강조

광주시교육청이 오는 3~14일을 '2025년 헌법과 민주주의 수호 기간'으로 정하고, 지난해 12·3 비상계엄 사태 1년을 맞아 학생·교직원을 대상으로 헌정 질서의 의미와 민주주의 가치를 되새기는 교육을 추진한다.

지난해 12월 11일 광주 동구 5·18민주광장에서 진행된 광주시민 총궐기대회에 참석한 시민들이 "윤석열 즉각 탄핵" 구호를 외치고 있다. 송보현 기자

광주시교육청은 본청과 동·서부교육지원청, 직속 기관, 관내 전체 학교에 '2025년 헌법과 민주주의 수호 기간 운영 안내' 공문을 발송하고 학교별 자율 운영을 권장했다고 1일 밝혔다.

이번 프로그램은 지난해 12·3 비상계엄 등 헌정 위기 상황을 정확히 이해하고, 교육 현장에서 '헌법과 민주주의의 중요성'을 환기하는 데 목적을 두고 있다.

학교 현장에서 운영할 주요 내용은 ▲헌법·민주주의 수호 현수막 게시 ▲사회·도덕·역사 교과 및 창의적 체험활동 연계 계기교육 ▲토론·캠페인·자치활동 중심 프로그램 ▲헌법 수호 실천 다짐 작성 및 헌법 필사 등이다.

교육청은 지난해 개발한 '비상계엄 관련 교사용 도움자료'와 새로 제작한 '헌법과 민주주의 수호 카드뉴스'도 학교에 보급해 수업과 계기교육에 활용하도록 했다. 도움자료에는 '비상계엄의 이해', '12·3 비상계엄 진행 상황', '역대 계엄령 비교', '민주시민의 역할' 등을 이해하기 쉽게 정리했다.

기간 중 다양한 행사도 이어진다. 3일 오전 8시 30분에는 본청 북카페에서 '12·3 민주주의 수호 선포식'이 열린다. 이정선 교육감과 본청 직원, 광주시학생의회 학생들이 참석해 헌법 질서와 민주주의 가치를 지키는 교육 선언을 발표할 예정이다.

이어 같은 날 오전 11시 30분, 이 교육감은 광주고등학교에서 고3 학생을 대상으로 '국민주권, 민주주의 역사를 쓰다'를 주제로 특별 강연을 진행한다. 강연에서는 헌법의 기본 정신, 국민의 권리와 책임, 주권자로서의 역할을 설명한다.

12일에는 광주시교육청교육연수원에서 문형배 전 헌법재판소장 권한대행을 초청한 '헌법의 관점에서 교육을 생각하다' 연수가 열린다. 교직원 1,000여명이 참여해 헌법 가치가 학교 현장에서 어떻게 구현돼야 하는지 성찰하는 시간을 갖는다.

이정선 교육감은 "2024년 12·3 비상계엄을 막아내고 민주주의를 회복한 것은 국민 모두의 힘"이라며 "'헌법과 민주주의 수호 기간'을 통해 헌법이 자유와 권리를 지키고, 민주주의가 일상에서 작동하기 위한 시민의 역할을 함께 고민하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





한편, 지난해 12·3 비상계엄 이후인 12월 12일, 광주지역 중·고등학생 7,018명은 학생의회 주도로 시국선언을 발표하며 "교과서를 부정하지 않는 민주국가에서 살고 싶다"고 밝힌 바 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

