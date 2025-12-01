본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'로켓배송 10조' 투자 쿠팡, 내부통제 실패…'역대급' 개인정보 유출

김흥순기자

입력2025.12.01 11:20

시계아이콘01분 47초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

3370만건 개인정보 유출
퇴사 직원 소행 가능성 무게
물류인프라 등 기술투자 확장 집중
보안 등 내부 관리 체계 허점 노출

국내 최대 e커머스 플랫폼 쿠팡이 3370만건에 이르는 고객 개인정보를 유출한 중국 국적의 전 쿠팡 직원을 경찰에 신고한 것으로 알려지면서 쿠팡의 내부통제 실패 가능성에 무게가 실린다.


테크기업을 표방한 쿠팡이 전국 배송망 구축을 목표로 물류 인프라를 완성하는데 10조원에 가까운 투자를 단행하고, 인공지능(AI)을 활용한 혁신 기술의 중요성을 주창해 왔으나, 수많은 고객 데이터를 관리하고 보호하는 데는 소홀했다는 비판이 나온다.


'로켓배송 10조' 투자 쿠팡, 내부통제 실패…'역대급' 개인정보 유출 쿠팡에서 3000만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이는 경제활동인구 2969만 명을 넘어서는 규모로 역대 최악의 유출사고이다. 1일 개인정보 유출 사고와 관련한 쿠팡 사과 문자 뒤로 쿠팡 본사에 설치된 쿠팡 입간판이 보이고 있다. 윤동주 기자
AD

1일 유통업계에 따르면 쿠팡은 전날 고객들에게 공지한 문자에서 "고객님의 소중한 개인정보가 일부 노출되는 사고가 발생했다"면서 "이번 사건은 비인가 조회로 파악됐으며 경찰청과 개인정보보호위원회, 한국인터넷진흥원 등 관련 당국과 협력해 조사 중"이라고 밝혔다.


개인정보 유출자는 중국 국적의 전 쿠팡 직원으로, 현재 쿠팡에서 퇴사해 해외 체류 중인 것으로 알려졌다. 해당 직원은 개인 정보 빼돌린 이후 최근 쿠팡 측에 협박성 이메일을 보내면서 쿠팡은 개인정보 노출 사실을 인지했다.


쿠팡이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 지난해 연례보고서에 따르면 쿠팡은 최고정보보안책임자(CISO) 산하에 200명 규모의 정보보안팀이 제3자 벤더와 서비스 제공업체, 고객 등과 관련된 정보에 접근 등 관련된 보안 사고를 감독하고 식별하는 시스템을 운영 중이다.


'로켓배송 10조' 투자 쿠팡, 내부통제 실패…'역대급' 개인정보 유출

이 때문에 쿠팡 직원이 고객 정보에 접근하기 위해선 승인 절차가 필요한데, 해당 직원은 승인받지 않은 ID로 고객 정보를 조회한 것으로 전해진다. 쿠팡은 고객정보가 무단으로 조회된 사실을 인지한 뒤 해당 ID를 추적해 4500개 계정의 개인정보가 노출된 것을 파악해 개인정보보호위원회 신고했고, 후속 조사 과정에서 5개월 전인 6월24일부터 비인가 조회가 이뤄진 사실을 확인했다.


그동안 쿠팡이 유통 기업을 넘어 테크 기업이라는 점을 부각했던 전례에 비춰봤을 때, 사고 예방이나 사후 대응이 지나치게 허술하다는 지적이 나오는 배경이다. 앞서 쿠팡은 2014년부터 10년간 로켓배송 인프라를 구축하기 위해 물류센터 건설, 택배 분류 로봇 설비, 배송 기사 채용 등에 6조2000억원 이상을 투자했다. 지난해에는 2027년까지 3조원 이상을 추가로 들여 로켓배송 권역을 전국으로 확장한다는 비전을 제시했다. 이들 투자액만 10조원에 육박한다. 여기에 '고객 중심, 데이터 기반 혁신, 문제 집중과 빠른 해결'이라는 엔지니어링 문화를 우위에 두고 혁신 기술 육성도 장려하고 있다. 최근에는 서울에서 전 세계 IT개발자 스타트업, 엔지니어, 디자이너 등 다양한 분야의 전문가가 모여 AI 기술을 활용한 솔루션을 개발하는 해커톤 대회의 주관사로 참여하는 등 기술 생태계 확장과 신성장 동력을 발굴하는 데 적극적이다.


'로켓배송 10조' 투자 쿠팡, 내부통제 실패…'역대급' 개인정보 유출

정보보호를 위한 영역에도 인적·물적 투자를 확대하고 있으나 회사의 빠른 성장세에 비하면 비중이 크지 않다. 한국인터넷진흥원(KISA)의 정보보호 공시에 따르면 쿠팡의 정보보호 부문 투자액은 2021년 535억원, 2022년 639억원, 2023년 659억원, 지난해 889억원으로 파악됐다. 이는 각 기업이 정보기술과 정보보호에 얼마나 투자하는지 파악할 수 있는 자료다. 지난해 연 매출 40조원을 돌파한 쿠팡의 덩치를 고려하면 정보보호에 대한 투자액이 미미하다는 평가가 뒤따른다. 이 기간 정보기술 부문 투자액은 7494억에서 1조 9000억원까지 늘었는데 전체 예산 대비 정보보호 부문 비중은 7.1%에서 4.6%로 오히려 감소했다. 정보보호 부문 전담 인력도 170명에서 211명으로 3년간 40명가량 증가하는 데 그쳤다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 때문에 쿠팡의 이번 개인정보 유출 사고는 외부 침입보다 내부 시스템 관리의 문제에서 비롯됐다는 주장에 힘이 실린다. 박대준 쿠팡 대표는 전날 정부서울청사에서 대규모 개인정보 유출 사고에 대해 공개 사과한 뒤, 중국 국적 직원의 개인정보 유출 의혹에 대해선 "수사 영역이고 수사에 적극 협조 중"이라며 "그 얘기를 하는 것 자체가 수사에 영향을 주는 만큼 말씀드리기 어렵다"고 선을 그었다.


'로켓배송 10조' 투자 쿠팡, 내부통제 실패…'역대급' 개인정보 유출 0일 정부서울청사에서 쿠팡 관련 긴급 관계부처 장관회의가 열린 가운데 박대준 쿠팡대표가 회의장을 나서며 공개 사과하고 있다. 연합뉴스



김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기