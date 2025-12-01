슬로웨이브, 초소형 무선 뇌파 측정기기 '슬로웨이브 1.0' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6g의 무게와 최소형급 무선 뇌파 센서로 수면 방해 없이 측정

뇌파 분석 전문기업 슬로웨이브는 수면을 방해하지 않으면서 안전하게 측정하는 초소형 무선 뇌파 측정기기 '슬로웨이브 1.0'을 정식 출시했다고 1일 밝혔다.

슬로웨이브 1.0은 자체 개발한 무선 뇌파 센서 탑재로 수면 중인 수검자의 뇌파(EEG), 맥파(PPG), 맥박 등 주요 생체 신호 데이터를 측정하고 이를 기반으로 수면 단계, 질, 각성 패턴 등을 분석한 수면 정보를 제공하는 초소형 검사기기다.

AD

지금까지 뇌파 측정기기는 부피가 크고 유선 센서가 연결돼 있어 불편한 착용감으로 인해 수검자의 수면을 방해하고, 이에 따른 측정 데이터 왜곡 및 분석 정확도 저하 등의 단점이 있었다.

슬로웨이브 1.0의 뇌파 센서는 약 6g의 가벼운 무게로 수검자가 이마에 부착하고 잠이 들어도 부담이 없는 것은 물론 무선 구조로 설계된 만큼 수면 중 뒤척이거나 움직여도 영향을 받지 않는 것이 특징이다.

출시와 동시에 슬로웨이브 1.0은 식품의약품안전처(MFDS)로부터 2등급 의료기기 인증을 획득하며 안전성과 성능을 공식적으로 입증한 데 이어 수면 장애 연구를 수행하는 국책 연구소에도 공급됐다.





AD

류경호 슬로웨이브 대표는 "슬로웨이브 1.0은 육체뿐 아니라 정신 건강에 대한 관심이 높아지는 흐름 속에서, 정신 건강 개선에 적극 활용되는 장비로 새로운 가능성을 열기 바란다"며 "의료·연구기관과 연계해 섬망, ADHD, 인지기능 등 뇌파 기반 연구를 수행하고 디지털 치료기기 개발을 지속할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>