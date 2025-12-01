'계엄 사과' 잇단 요구에도...장동혁 '마이웨이' 이어가나

강성 보수층 결집·내부 단속

직접적 사과 메시지 안낼 듯

12·3 비상계엄 1주년을 앞두고 장동혁 국민의힘 대표의 계엄 사과 메시지를 요구하는 당 안팎의 목소리가 커지고 있다. 그러나 장 대표가 직접적인 사과 메시지를 내지는 않을 것이란 전망이 우세하다. 강성 보수층 결집과 내부 총질 단속에 힘을 싣는 등 정치적 '마이웨이'에 무게를 싣고 있기 때문이다.

1일 오전 국회에서 열린 국민의힘 최고위원 비공개회의에서 계엄 사과와 관련한 논의는 없었던 것으로 알려졌다. 국민의힘 지도부 관계자는 통화에서 "사과 입장과 관련한 (장 대표) 결정을 기다리고 있다"고 밝혔다.

장 대표는 법원의 추경호 의원 구속 여부 결정을 앞두고 지지층 결집에 치중하고 있다. 지난달 28일 열린 대구 국민대회에서 "민주당 의회 폭거로 계엄을 불러왔지만 결과적으로 많은 국민께 혼란과 고통을 드렸다"고 했다. 직접적인 사과 메시지를 내놓는 대신에 계엄의 책임을 더불어민주당에 돌린 셈이다.

당내 상황도 복잡하다. 한동훈 전 국민의힘 대표 가족의 연루 의혹이 제기된 이른바 당원 게시판 논란과 친한(친한동훈)계 김종혁 전 국민의힘 최고위원에 대한 당무감사 등으로 당내 긴장도가 올라가고 있다. 이는 윤석열 전 대통령과의 절연을 요구하는 친한계를 겨냥한 행보라는 해석이 나온다. 김용태 국민의힘 의원은 이날 BBS 라디오에서 "지도부가 윤 어게인 세력을 규합할 무언가가 필요해 게시판 논란을 다시 보는 것 아닌가 한다"고 풀이했다.





오는 3일 추 의원에 대한 영장실질심사를 앞두고 있다는 점도 장 대표가 12·3 비상계엄 공식 사과를 주저하게 하는 요인이다. 대여 투쟁의 강도를 높이는 상황에서 사과가 가져올 정치적 여파를 고려하고 있다는 의미다. 국민의힘 관계자는 "추 의원 구속 여부와 상관없이 대여투쟁 강화로 가야 한다"며 "이 시점에 또다시 사과하는 것은 투쟁력에 힘을 빼는 것"이라고 했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

