삼진어묵, 겨울 ‘삼진포차 시즌4’ 오픈… 제철 메뉴·칵테일 라인업 강화

광안리 루프탑 포차, 겨울 감성 SNS 인기 그대로

부산 광안리의 K-어묵 브랜드 삼진어묵(대표 박용준)이 운영하는 팝업형 루프탑 포차 '삼진포차'가 겨울 시즌을 맞아 '시즌4'를 새롭게 오픈했다. 운영 기간은 오는 2월 28일까지다.

삼진포차는 누적 방문객 5만명, 월평균 방문객 3000명을 기록하며 광안리 핫플레이스로 자리 잡았다. 특히 SNS에서 '뷰맛집'으로 입소문이 나며, 지난 11월 부산불꽃축제 당일에는 오전부터 대기 줄이 이어져 3시간 만에 마감되기도 했다. 매주 금·토요일 진행되는 드론쇼 기간에는 평균 40팀 이상이 현장 웨이팅을 등록하며 인기를 증명했다.

이번 시즌4에서는 메뉴 리뉴얼과 제철 메뉴 추가로 겨울 감성 포차 분위기를 한층 강화했다. 시즌 한정 메뉴로는 '굴찜'과 '조개어묵탕'이 준비되며, 제철 해산물인 굴을 대형 찜기에 쪄 무제한 제공한다. 메인 메뉴인 프리미엄 꼬치어묵탕에는 각종 조개를 넣어 풍미를 더욱 살렸다.

기존 인기 메뉴인 '그랩어바이트 바삭칩', 우동 밀키트, 어묵면 떡볶이, 셀프 라면과 함께, 씨푸드 수제 버거 브랜드 '비킹후스'와 협업한 어묵 패티 요리도 시즌 한정으로 만나볼 수 있다.

주류·음료 구성도 강화됐다. 롯데칠성음료의 백화수복·청하, 오비맥주 카스, 대선주조 대선·강알리, 보해양조 복분자부라더·매취순, 화요 화요 하이볼 외에도, 호레카 솔루션 기업 흥국F&B의 칵테일 베이스 '바이브믹스'를 활용한 하이볼 5종도 제공된다. '바이브믹스'는 술과 탄산수만으로 손쉽게 고퀄리티 칵테일을 구현할 수 있으며, 진짜 과일 농축액으로 풍미를 살린 것이 특징이다.

또 시즌 최초로 야외 테라스에 '스탠딩 어묵' 공간을 마련해 겨울바람을 맞으며 따끈한 어묵탕을 즐길 수 있는 감성을 그대로 재현했다.

삼진어묵 박용준 대표는 "삼진포차를 향한 지속적인 성원 덕분에 시즌4를 오픈할 수 있었다"며 "제철 메뉴와 다양한 협업을 통해 삼진포차만의 따뜻한 겨울 감성과 낭만을 선사하겠다"고 말했다.





삼진포차 파트너사들은 각각 브랜드 특성을 살려 겨울 시즌 마케팅과 고객 경험 강화에 나섰다. 오비맥주는 대한축구협회 공식 파트너십과 연계해 스포츠 이벤트를 기획하고, 대선주조는 '대선·강알리' 라인업을 강화하며 지역 상생 활동을 이어가고 있다. 보해양조는 과실주 라인업 확장과 국제 품질 인증으로 2030세대 공략에 나섰고, 롯데칠성음료는 캠핑·아웃도어 공식 후원으로 브랜드 접점을 확대하고 있다.

삼진어묵이 겨울 맞아 ‘삼진포차 시즌4’를 오픈한다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

