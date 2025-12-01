구미시, 인구반등 출생아 수 4.4% ↑ 2년 연속증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

혼인 건 수 7%↑

25년 시정 만족도 조사, 복지·돌봄 분야 10명 중 8명이 만족

청년 정착부터 결혼, 출산, 돌봄을 아우르는 인구정책 성과 가시화

경북 구미시는 전국적인 저출산 흐름 속에서도 출생아 수와 혼인 건수가 증가하며 인구 반등의 청신호가 켜졌다.

시는 올해 1~10월 출생아 수가 1722명으로 전년 동기(1649명) 대비 4.4% 늘었다.

10년간 이어지던 감소세를 끊고 지난해 반등한 데 이어 2년 연속 증가 흐름을 이어간 것이다.

같은 기간 혼인 건수는 7% 증가하며 1534건으로 집계됐다. 올해 실시된 시정 운영·정책 만족도 조사에서도 복지·돌봄 시설 확충이 83.2%를 기록했다고 밝혔다.

구미플러스 신생아 집중치료센터

먼저, 산모와 아이 중심의 의료체계를 강화했다.

지난해 3월 문을 연 「구미+ 신생아집중치료센터(NICU)」는 첨단의료장비와 전문인력(전문의 3명, 간호사 1명)이 상주하며 올해 10월까지 전체 환자(374명) 중 40%가 타지역으로 확인되며 경북 서부권 유일의 신생아 전문 거점 역할을 수행하고 있다.

올해 9월에 개소한 경북 최초의 달빛어린이 병원(3개소)에서도 일평균 128명의 소아 환자가 방문하며 큰 인기를 끌고 있다.

그뿐만 아니라 ▲공공심야약국 4개소('25) ▲산부인과·소아청소년과 연장 진료('25) ▲365 소아청소년 진료센터('23) 등 빈틈없는 소아 의료 기반을 마련했다.

돌봄 영역에서는 '10분 거리 내 24시간 돌봄'을 목표로 다양한 정책을 연이어 선보였다. 지난 9월 전국 최초로 60일~12개월 영아 전용 「0세 특화 육아 나눔터」를 개소했으며, 운영한 지, 세 달 만에 932명의 영아와 가족이 시설을 이용하며 큰 인기를 얻고 있다.

전국 최다인 「다함께돌봄센터 20개소(24시 포함)」, 경북 최초 권역별로 운영 중인 「아이돌봄서비스(2개소)」, 「365 돌봄 어린이집(7개소)」 등 촘촘한 돌봄망을 운영 중이며 「아픈아이 돌봄센터」는 내년('26) 1월, 강동지역에도 추가로 문을 열며 안정적인 돌봄 지원에 나설 예정이다.

국내 최초 공동육아나눔터

시는 의료·돌봄 기반 확충과 함께 안정적인 가족 형성을 위한 결혼정책도 병행하고 있다.

올해부터 시행된 20대 부부 대상 '결혼 축하 혼수비용 지원사업('25.8)'과 30~45세 근로자 대상' 결혼장려금 사업('25.4)'으로 지금까지 총 682가구가 혜택을 받았다.

한편 구미시는 청년 정착이 인구 증가의 핵심이라 판단하고 청년 주거와 취창업 지원도 대대적으로 강화하고 있다.

특히 지난 11월 「구미영스퀘어」를 개소, 청년들의 취창업 및 교류를 지원하며 청년정책의 핵심 거점 공간으로 거듭날 예정이다.

이외에도「구미시 청년 월세 지원사업(최대 월 10만원/24개월)」과 「구미 취업 준비 프리패스사업(최대 25만원)」은 청년들의 높은 관심 속에서 조기마감 됐으며, 전국 최초로 시행된 「청년 근로자 지역 정착 행복원룸 사업」과 관내 학생들 대상의 「청년 지역 정착 인턴십 지원사업」 또한 큰 인기를 끌었다.





김장호 구미시장은 "결혼, 출산, 돌봄은 별개의 정책이 아니라 유기적으로 연결된 하나의 흐름으로 구미시는 상호 연결된 통합 정책을 추진하고 있다"라며 "청년이 정착하고 결혼해 출산하며, 아이가 행복하게 자랄 수 있는 도시를 만들겠다"고 했다.





