[특징주]씨피시스템, 대만 파운드리향 케이블체인 공급 소식에 '급등'

씨피시스템이 강세다. 대만 글로벌 파운드리향 케이블체인 공급 소식이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

씨피시스템은 1일 오전 9시55분 기준 전거래일 대비 930원(22.09%) 오른 5140원에 거래됐다.

이날 씨피시스템은 대만 글로벌 파운드리 기업향 'G-Clean 케이블체인'을 성공적으로 공급했다고 밝혔다.

씨피시스템의 케이블체인이 적용된 장비는 파운드리 후공정 단계 장비 중 하나인 웨이퍼(Chip) Sorter 장비다. 웨이퍼 및 칩을 자동 선별·이송하는 핵심 공정 장비인 만큼, 고청정·고내구성 부품 적용을 필수적으로 요구한다.





씨피시스템의 대표 제품인 'G-Clean 케이블체인'은 반도체 제조 과정에서 발생할 수 있는 미세분진을 최소화한 클린룸 특화 솔루션이다. 극자외선(EUV) 및 고난이도 패키징 공정에 요구되는 고청정 사양을 충족해 채택됐다는 것이 회사 측 설명이다.





