본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

벌써 1만명 모였다…쿠팡 개인정보 피해 집단소송 10만명 모집

임혜선기자

입력2025.12.01 09:59

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

온라인서 '쿠팡 소송' 카페 개설, 가입자 급증
개인정보 유출, 공동현관 비번까지 바꾸는 소비자 확산

3370만건에 이르는 고객 개인정보가 빠져나간 사실이 알려지면서 국내 이커머스 1위 쿠팡을 상대로 한 소비자들의 집단 대응 움직임이 본격화하고 있다. 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 "소송에 참여하겠다", "피해 사실을 공유하자"는 글이 나오고 있다. 업계에서는 "국내 사상 최대 규모의 집단소송이 현실화할 가능성이 크다"는 전망도 나온다.


벌써 1만명 모였다…쿠팡 개인정보 피해 집단소송 10만명 모집 쿠팡에서 3000만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이는 경제활동인구 2969만 명을 넘어서는 규모로 역대 최악의 유출사고이다. 사진은 1일 쿠팡 본사. 2025.12.01 윤동주 기자
AD

1일 관련 업계에 따르면 개인정보 유출 사실이 공개된 지 하루 만에 온라인 커뮤니티에 '쿠팡 소송'이라는 카페가 개설됐다. 이날 오전 9시 기준 가입자는 이미 1만 명을 돌파했다. 카페 개설자는 "수많은 이용자의 개인정보가 유출됐으며, 아직 유출 사실을 모르는 피해자도 수천만 명에 달한다"고 말했다. 그는 "스팸 전화와 미확인 로그인, 스미싱 문자 등은 이미 다수 이용자 사이에서 확인되고 있다"며 "쿠팡이 책임을 회피하지 못하도록 하려면 피해자 연대가 필수"라고 강조했다. 카페는 1차 목표로 '피해자 10만 명 모집'을 내걸었다.


카페 내부에서는 이미 집단소송 참여 의향 조사가 진행 중이다. 단체소송 참여 의사를 밝힌 인원은 개설 이틀도 지나지 않아 6000명을 넘어섰다.


업계에서는 이번 사태가 한국 개인정보 관련 집단소송 역사에서 가장 큰 규모로 기록될 수 있다는 분석이 나온다. 이번에 유출된 고객 계정은 총 3370만 건으로, 국내 성인 4명 중 3명의 정보가 포함되는 수준이다. 사실상 "쿠팡 전체 계정이 통째로 빠져나갔다"는 지적이 나오는 이유다.


유출 규모는 지난 4월 SK텔레콤 해킹 사고(2696만 건)보다도 크다. 2011년 3500만 명이 피해를 본 싸이월드·네이트 사태와 유사한 수준으로 평가된다. 당시 집단소송 참여자는 2800여 명이었다. 2016년 인터파크 해킹 사고의 경우 1030만 명이 피해를 봤고, 2400명이 집단소송에 참여했다.


판례를 보면 개인정보보호법 위반 손해배상 소송에서 법원은 통상 10만 원가량의 위자료를 인정해 왔다. 다만 이번 사건은 피해 규모가 워낙 크고 사회적 파장도 상당해 개별 배상액이 기존보다 높아질 가능성이 있다는 관측도 있다.


피해자들의 불안은 일상 영역으로 번지고 있다. 맘카페와 지역 커뮤니티에는 "추가 피해가 우려된다", "우리 아파트 공동현관 비밀번호를 바꿨다"는 글이 쏟아지고 있다. 쿠팡은 "결제정보는 유출되지 않았다"고 설명하고 있으나 이름, 전화번호, 주소, 이메일뿐 아니라 공동현관 비밀번호까지 노출됐다는 주장까지 퍼지며 소비자 불신은 더욱 커졌다. 온라인상에서는 회원 탈퇴 요령, 배송지 삭제 방법, 공동현관 비밀번호 변경 안내 등 실생활 대응 매뉴얼이 빠르게 공유되고 있다. 이용 중단 또는 탈퇴 사례도 증가하고 있다. 서울 마포구 상암동에 거주하는 강 모(51) 씨는 "결제 정보는 괜찮다고 했지만 마음이 불편해 바로 탈퇴했다"며 "2차 피해가 더 걱정된다"고 말했다.

벌써 1만명 모였다…쿠팡 개인정보 피해 집단소송 10만명 모집

지난해 이커머스 점유율을 보면 쿠팡이 22.7%로 1위를 차지했다. 이어 네이버 20.7%, G마켓·옥션 8%, SSG닷컴 3% 순이다. 업계에서는 "쿠팡 이용자가 이탈할 경우 경쟁사들이 단기적으로 반사이익을 볼 가능성이 높다"고 보고 있다. 실제 이날 주식시장에서는 '쿠팡 리스크'가 경쟁사 주가를 올렸다. 오전 9시 30분 기준 이마트 주가는 전 거래일 대비 3.71% 오른 8만1100원을 기록했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이번 사태는 과징금 규모 역시 역대 최고 수준이 될 것이라는 전망도 나온다. 2023년 개정된 개인정보보호법에 따르면 법 위반 시 전년도 전체 매출액의 최대 3%까지 과징금을 부과할 수 있다. 지난 10월 SK텔레콤은 개인정보보호위원회로부터 역대 최대 과징금 1348억 원을 부과받았다. 쿠팡의 지난해 연결 매출은 38조2988억원이다. 만약 최대치에 가까운 제재가 이뤄질 경우 과징금은 수천억 원대에 달할 가능성이 있다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기