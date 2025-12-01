광명시, 내년 상반기 청년 아르바이트 참여자 100명 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18~29세 미취업 청년 대상…8~12일 접수

경기도 광명시는 내년 상반기 '청년 아르바이트' 사업 참여자 100명을 오는 8일부터 12일까지 모집한다.

이 사업은 광명시청·사업소·행정복지센터·돌봄기관·초등학교 등에서 행정 보조와 현장 지원 업무를 경험할 수 있는 단기 일자리 프로그램으로, 청년들이 실제 업무 현장을 체험하며 진로를 탐색할 기회를 제공한다.

모집 대상은 1일 기준 광명시에 주민등록이 되어 있는 18~29세 미취업 청년이다. 선발된 청년은 내년 1월 5일부터 1월 30일까지 4주간 하루 7시간씩 근무하게 된다.

시급은 1만 320원이며, 근무 형태에 따라 출근일 기준 실내 근무 5000원, 실외 근무 8000원의 부대비를 추가 지급한다.

모집인원 중 30명은 ▲기초생활수급자 ▲차상위계층 ▲한부모 가구 ▲등록장애인 ▲2자녀 이상 가구 ▲보훈대상자 ▲북한이탈주민 등 사회적 배려계층을 별도 선발한다.

단, '대학생 아르바이트', '청년 아르바이트' 등 기존 시 청년일자리 사업에 참여한 경험이 있는 경우 지원이 제한된다. 참여 희망자는 광명시 누리집에서 온라인으로 신청하면 된다.





자세한 사항은 광명시 누리집 고시공고를 확인하거나 광명시 민원콜센터, 일자리경제과 일자리지원팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

