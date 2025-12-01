루닛, 美 175개 의료기관에 AI 파운데이션 모델 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자체 개발 파운데이션 모델 해외 공급 첫 사례…글로벌 확대 기대

의료 인공지능(AI) 기업 루닛은 미국 최대 규모의 민간 외래 영상의학 네트워크인 사이먼메드이미징(사이먼메드)과 파운데이션 모델 기반의 흉부 엑스레이 판독문 생성 모델 구축에 나선다고 1일 밝혔다.

미국 애리조나주 스코츠데일에 본사를 둔 사이먼메드는 미국 11개 주에서 약 175개 의료기관을 운영하는 대형 이미징 체인이다. 사이먼메드는 AI 기반 의료 기술 도입에 적극적으로 나서왔다.

이번 협력의 핵심은 루닛의 '파운데이션 모델 서비스(FMS)'다. FMS는 각 의료기관이 자체 임상 데이터를 활용해 루닛의 파운데이션 모델을 기관 환경에 맞게 미세 조정할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼이다.

파운데이션 모델은 대규모 멀티모달 데이터로 학습돼 폭넓은 의료 지식을 갖춘 모델이다. 이를 기관별 환자군 특성, 판독 스타일, 임상 니즈에 맞게 조정함으로써 기관 고유의 보고 체계를 반영하면서도 일관된 판독 결과를 제공하는 AI 모델 구축이 가능하다. 사이먼메드는 지속적인 모델 개선이 가능하도록 설계된 FMS를 자사 영상 판독 워크플로우에 도입, 175여개의 사이먼메드 의료기관에서 흉부 엑스레이 판독 보고를 효율적으로 진행하는 자체적인 체계를 마련할 계획이다.

서범석 루닛 대표는 "영상의학 판독 및 보고 방식은 국가와 의료기관마다 달라, 실제 임상 환경에 맞는 AI에 대한 요구가 꾸준히 있어왔다"며 "루닛 FMS를 활용하면 각 의료기관이 단기간에 자체 데이터를 반영한 모델을 직접 구축해 운영할 수 있다는 것이 가장 큰 장점"이라고 말했다.

존 사이먼 사이먼메드 대표는 "사이먼메드는 의료영상 판독의 일관성과 정확도를 높이는 방법을 지속 모색해왔다"며 "이번 FMS 도입으로 워크플로우 효율화는 물론, 더 나은 진료환경을 만드는 데 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





한편 이번 사이먼메드와의 협업은 루닛이 개발한 FMS가 제공되는 첫 번째 사례다. 루닛은 내년 중 유방촬영술(MMG) 및 디지털 유방단층촬영술(DBT) 관련 모델을 추가 공개하고, 파운데이션 모델 관련 비즈니스 포트폴리오를 점차 확대한다는 방침이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

