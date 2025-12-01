교원투어, 2026년 황금연휴 기획전…"최장 9일 설 연휴 잡아라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장거리 및 단거리 인기 여행 패키지 최대 20만원 할인

교원투어 여행이지가 내년 설 명절을 앞두고 합리적인 가격에 해외여행을 떠날 수 있는 '2026년 황금연휴' 기획전을 오는 11일까지 운영한다고 1일 밝혔다.

먼저 기획전 대표 장거리 여행 상품으로 '스위스·이탈리아 9일'이 있다. 이 상품은 취리히 인(IN)-로마 아웃(OUT)의 효율적인 동선을 자랑하며, 루체른·체르마트·베니스·피렌체·로마·포지타노 등 스위스와 이탈리아 주요 관광지를 아우르는 일정이다. 특히 알프스 절경과 지중해 감성 도시를 한 번에 경험할 수 있으며, 피렌체식 티본 스테이크를 비롯해 파스타, 피자 등 현지 미식을 다채롭게 맛볼 수 있는 것도 장점이다.

단거리 상품으로 싱가포르를 고품격으로 관광하는 '싱가포르 5일'이 있다. 이 상품은 글로벌 호텔 체인에서의 숙박을 포함해 가든스 바이 더 베이·리버 원더스·머라이언 파크·센토사 섬 등 대표 명소를 둘러보는 일정이다. 또한 미슐랭 가이드 빕 구르망에 선정된 맛집 2곳을 방문하며, 칠리크랩과 싱가포르식 훠거인 스팀보트 등 현지 별미도 다양하게 즐길 수 있다.

이와 함께 서유럽, 동유럽, 스페인·포르투갈, 미국 서부, 방콕·파타야, 발리, 북해도 등 인기 여행지 패키지 예약 시에도 할인 혜택이 제공된다.





교원투어 관계자는 "내년 설 연휴는 연차 이틀을 활용하면 최장 9일을 쉴 수 있는 만큼 미리 해외여행을 계획하려는 여행객이 빠르게 증가하고 있다"며 "이번 황금연휴 기획전을 활용해 합리적인 가격으로 내년 설 연휴 해외여행을 알차게 준비해 보시길 바란다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

