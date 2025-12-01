KB증권, '중개형 ISA 순입금 이벤트' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 보유 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 '중개형 ISA 순입금 이벤트'를 진행한다고 1일 밝혔다.

AD

이번 이벤트는 2026년 2월 28일까지 진행되며 신규 및 기존 고객 모두 참여할 수 있다. 이벤트 기간 중 KB증권 중개형 ISA 계좌를 신규 개설하고 100만원 이상 순입금한 고객에게는 쿠팡캐시 5000원을 전원 지급한다.

아울러 중개형 ISA계좌에 순입금한 금액 구간에 따라 ▲2억원 이상 60만원 ▲1억원 이상 2억원 미만 30만원 ▲5000만원 이상 1억원 미만 10만원 ▲3000만원 이상 5000만원 미만 5만원 ▲1000만원 이상 3000만원 미만 3만원 상당의 신세계 상품권이 지급되며 타사에서 이전한 고객은 이전금액의 2배수로 입금 금액이 인정된다. 또한 이벤트 시행일 기준 19~39세 대상(출생일 기준 1986년생~2006년생) 고객에게는 순입금액 기준 ▲5000만원 이상인 경우 2만원, ▲1000만원 이상 5000만원 미만인 경우 1만원의 올리브영 상품권이 추가로 지급된다.

이와 함께 중개형 ISA 계좌에서 펀드(ETF, MMF, 채권형, 초단기채 제외) 장외채권(RP 제외), 파생결합증권(ELS, ELB, DLS, DLB)등 금융상품을 300만원 이상 순매수한 고객에게는 신세계 상품권 1만원을 제공한다.

특히 이번 이벤트에는 연말을 맞아 고객이 한 해 동안 가장 높은 수익을 기록한 투자 자산을 직접 선정하는 'ISA 연말시상식' 특별 이벤트도 함께 진행한다. 고객은 상장지수펀드(ETF), 펀드, 채권, 리츠, 주가연계파생결합증권(ELS)·주가연계파생결합사채(ELB) 중 하나를 선택해 투표할 수 있으며 투표에 참여만 해도 추첨을 통해 다양한 경품 혜택이 제공된다. ISA 연말시상식 이벤트는 오는 12월 31일까지 진행된다.

해당 이벤트는 이벤트 신청이 필수이며 혜택을 받기 위해서는 2026년 3월 1일부터 3월 31일까지 중개형 ISA 계좌의 잔고를 유지해야 한다.





AD

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "연말은 고객이 한 해의 투자 성과를 점검하고 새로운 자산 계획을 수립하는 의미 있는 시기"라며 "이번 이벤트는 고객이 스스로 자산 현황을 점검하고 자산을 더욱 성장시킬 수 있도록 돕기 위해 기획했다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>