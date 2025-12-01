코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피 4000선 앞 등락

1일 코스피는 4000선을 목전에 두고 상승 출발한 뒤 강보합권에서 등락을 반복하고 있다. 코스닥은 장 초반 1% 넘게 오르고 있다.

연합뉴스

AD

이날 오전 9시 14분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.20% 오른 3934.44를 기록했다. 지수는 전장보다 1.05% 뛴 3967.92로 출발한 직후 3977.31까지 올랐으나, 이후 상승폭을 좁히는 모습이다.

외국인이 639억원을 사들이며 시장을 견인하고 있다. 반면 개인과 기관이 각각 308억원, 263억원을 내다 팔고 있다.

업종별 희비는 엇갈리고 있다. 운송·창고(2.35%) 제약(1.80%) 의료·정밀기기(0.81%) 전기·전자(0.73%) 유통(0.51%) 종이·목재(0.41%) 등은 오르는 반면 운송장비·부품(-1.73%) 전기·가스(-1.50%) 음식료·담배(-0.78%) 건설(-0.40%) 금속(-0.36%) 등은 빠지고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자(0.85%)와 SK하이닉스(1.32%)가 오르는 가운데 LG에너지솔루션(0.49%) 삼성바이오로직스(2.68%) KB금융(0.32%) 등이 상승세를 보인다. 반면 현대차(-1.53%) 두산에너빌리티(-0.92%) HD현대중공업(-2.24%) 기아(-1.71%) 등은 약세를 보이고 있다.

같은 시각 코스닥은 전장보다 1.32% 오른 924.76을 나타냈다. 이날 전 거래일보다 0.88% 오른 920.69로 출발한 지수는 상승폭을 키우고 있다.

개인과 기관이 각각 329억원, 362억원을 순매수하고 있고, 외국인은 630억원을 내다 팔고 있다.

대부분 업종이 오른다. 금융(3.06%) IT서비스(2.21%) 기계·장비(2.04%) 화학(1.94%) 전기·전자(1.71%) 제조(1.31%) 종이·목재(1.05%) 의료·정밀기기(0.92%) 등의 순이다. 건설(-0.13%) 운송·창고(-0.01%)만 내린다.





AD

시총 상위 10개 종목 중에서는 에이비엘바이오(-0.11%) 펩트론(-8.97%) 코오롱티슈진(-1.64%)을 제외하고 알테오젠(1.69%) 에코프로비엠(4.80%) 에코프로(3.43%) 레인보우로보틱스(3.56%) 리가켐바이오(0.36%) HLB(3.94%) 삼천당제약(4.85%) 등이 오름세를 보인다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>