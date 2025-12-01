대우건설, 신흥3구역 재개발 시공사 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대우건설은 성남 신흥3구역 공공참여 재개발정비사업 시공사로 선정됐다고 1일 밝혔다. 총 3584가구 아파트와 부대시설을 짓는 공사로 공사금액은 1조2687억원(부가세 제외)이다.

회사 측이 제안한 새 아파트 단지명은 '푸르지오 매그너스 파크'다. 기존 계획안의 35개 동을 24개 동으로 조정해 동간거리나 조망을 개선했다. 고도제한을 완화해 용적률을 확보해 최고 35층 규모 스카이라인을 계획했다고 한다. 최상층에는 360도 조망이 가능한 공용시설을 넣기로 했다. 신흥 3구역은 지하철 8호선 역세권으로 강남이나 판교·위례 등 주요 업무지구를 다니기 편하고 각종 생활 인프라가 잘 갖춰져 있다.





이 회사의 올해 도시정비사업 누적 수주액은 3조7727억원으로 집계됐다. 올해 강남과 용산, 당산 등 수도권 중심의 선별 수주 전략으로 사업장 9곳에서 수주했다. 내년 성수·강남 등 서울 핵심지역을 중심으로 수주 활동을 이어갈 계획이라고 회사는 전했다.

푸르지오 매그너스 파크 시그니처 투시도. 대우건설 제공

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

