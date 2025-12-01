한화투자증권, '美주식 투자지원금 최대 100달러 이벤트' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화투자증권은 '미국 투자지원금 최대 100달러 이벤트'를 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 12월 31일까지 진행하며 비대면 해외주식 생애 최초 신규 고객 및 휴면 고객을 대상으로 한다. (단, 영업점 계좌 보유 고객, 제휴 계좌, 법인, 스탁론, 외국인 등은 제외)

한화투자증권은 이벤트 신청 고객에게 1년간 미국 주식 모바일 거래수수료 0% 혜택과 달러 환전 우대 90% 혜택을 제공한다. 또한 이벤트 기간 동안 미국 주식을 1000달러 이상 거래한 고객에게는 최소 1달러에서 최대 100달러 투자지원금을 랜덤 추첨으로 받을 수 있는 기회가 주어진다. (단, 미국 주식 소수점 거래 금액 제외, 제세공과금 고객 부담)





홍원일 한화투자증권 e-biz본부 상무는 "미국 주식 투자자들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 고객이 쉽고 편하게 거래할 수 있도록 비대면 투자환경을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





