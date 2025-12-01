관광공사·네이버페이 외국인 관광객 쇼핑·결제 편의 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국관광공사는 방한 외국인 관광객의 쇼핑관광 및 결제편의를 위해 네이버페이(Npay)와 업무협약을 체결하고 '근거리무선통신(NFC) 결제 인프라' 확충에 나섰다고 1일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 ▲Npay의 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트' 배포 ▲네이버 지도 연계, 주요 관광정보 통합 제공 ▲NFC 결제 서비스 가맹점 대상 홍보 등에 힘을 모은다.

Npay 커넥트는 현금·카드·QR·간편결제·NFC·얼굴인식결제 등 모든 결제 수단을 제공하며, 네이버 리뷰·쿠폰·주문 등을 매장 현장에서 이용할 수 있도록 하여 매장의 운영 효율성을 높여주는 오프라인 통합 단말기다.

이번 협약을 통해 비접촉 결제가 가능한 가맹점이 대폭 늘어나고, 해당 서비스를 제공하는 가맹점 정보 또한 네이버 지도에서 확인할 수 있게 된다. 또한 외국인 관광객이 신뢰할 수 있는 가맹점 정보를 접할 수 있도록 국내 이용자가 남긴 리뷰를 영어, 중국어, 일본어 등으로 번역·제공한다.

유한순 관광공사 사공광관쇼핑숙박팀장은 "기존 모바일페이 QR결제 이외 NFC, 선불카드 등 다양한 결제 인프라를 확충해 방한 외래객의 결제편의를 도모하고, 방한 만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.





관광광관공사와 Npay는 지난 9월 '2025 APEC 정상회의'를 계기로 경주 및 경상권 지역에 Npay 단말기를 우선 보급해 그 효용성을 입증했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

