본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한국컴패션, 최정상 셰프들과 함께 '채리티 디너' 개최…우간다 어린이·가정 지원

이경호기자

입력2025.12.01 09:31

수정2025.12.01 09:33

시계아이콘01분 20초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

워커힐 서울서 ‘테이블 포 올 2025 채리티 디너’ 개최
조희숙, 서현민, 박성배, 손종원, 최현석 등 셰프들 재능 기부
후원금은 우간다 어린이와 가정 식량 지원 등에 사용

한국컴패션, 최정상 셰프들과 함께 '채리티 디너' 개최…우간다 어린이·가정 지원 지난 11월 30일 ‘테이블 포 올 2025 채리티 디너’에 참여한 셰프·소믈리에와 행사 사회를 맡은 방송인 주영훈이 기념 촬영을 하고 있다.한국컴패션
AD

컴패션은 지난 30일, 국내 최정상 셰프 및 식음료 전문가들과 함께 가난과 재난으로 고통받는 전 세계 어린이들을 위한 '테이블 포 올 2025(TABLE FOR ALL 2025) 채리티 디너'를 성황리에 개최했다고 1일 밝혔다.


올해로 5회째를 맞은 '테이블 포 올(TABLE FOR ALL)' 캠페인은 '식사에 함께한 모두가 행복해지는 식탁'이라는 의미를 담아, 식품 및 외식업계 전문가들의 재능 기부로 진행되는 한국컴패션의 대표적인 기부 캠페인이다. 올해 후원금은 반복되는 자연 재해와 기후 변화로 굶주림 속에 살아가는 우간다 어린이와 그 가정을 지원하는데 사용된다.


캠페인의 일환으로 지난 11월 30일 그랜드 워커힐 서울에서 진행된 '테이블 포 올 2025 채리티 디너'에는 역대 최대 규모로 많은 셰프가 뜻에 동참해 참여했다. △조희숙(한식공간) △서현민(레스토랑 알렌) △조은희·박성배(온지음) △이준(스와니예) △최현석(쵸이닷) △손종원(이타닉가든·라망시크레) △김성일·차도영(라연) △김동욱(무니) △유성엽(산로) △강민구(밍글스) 셰프를 비롯해 디저트를 담당한 하민재·김명준·김용훈 셰프 (NOTRE DON)와 저스틴 리 셰프 (JL DESSERT BAR)까지 총 16인이다. 여기에 소믈리에 크루 쏨즈(SOMZ)와 미식 콘텐츠 플랫폼 메티즌(METIZEN)이 함께하며 행사를 더욱 풍성하게 했다.


컴패션 후원자이자 바이올리니스트인 김경아 아트디렉터가 이끄는 '컴패션 오케스트라'의 공연으로 문을 연 행사에는 약 200여명의 후원자들이 참석해 셰프들의 개성 넘치는 요리를 맛보며 나눔의 의미를 나눴다.

한국컴패션, 최정상 셰프들과 함께 '채리티 디너' 개최…우간다 어린이·가정 지원 지난 11월 30일 열린 ‘테이블 포 올 2025 채리티 디너’ 행사 전경. 한국컴패션

디너 후에는 지난 7월 우간다 현지를 방문한 조희숙, 서현민, 박성배 셰프가 무대에 올라 현장에서 만난 어린이들의 이야기와 마주한 감동적인 경험, 그리고 테이블 포 올와 함께 그려갈 미래에 대한 기대를 진솔하게 전했다. 행사 말미에는 셰프들이 기증한 디너 식사권과 애장품 등을 걸고 채리티 옥션이 진행됐고, 최현석, 저스틴 리 셰프가 진행한 럭키드로우도 재미를 더했다.


'테이블 포 올' 행사 첫 회부터 지금까지 매 회 함께하고 있는 서현민 셰프는 "올해도 많은 분들의 뜨거운 관심과 참여 덕분에 프로젝트를 이어갈 수 있어 감사하고 기쁘다"며, "테이블 포 올을 통해 더 많은 분들과 선한 영향력을 나누고, 동료 셰프들과 함께 이 아름다운 나눔을 오래 이어가겠다"고 소감을 밝혔다.


서정인 한국컴패션 대표는 "바쁜 일정 속에서도 흔쾌히 재능을 나누며 동참해주신 셰프님들과 행사에 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며, "우리의 손끝에서 시작된 작은 정성이 멀리 떨어진 우간다 어린이들의 삶을 변화시키는 큰 울림으로 이어지길 기대한다"고 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

'테이블 포 올' 온라인 모금은 한국컴패션 홈페이지를 통해 오는 12월 31일까지 계속된다. 모인 후원금은 우간다 44개 컴패션 어린이센터 소속 11,300명의 어린이와 가정을 지원하는 데 사용된다. 단순한 식량 지원을 넘어 계단식 경작, 작물 재배 교육, 재난 대응 훈련 등 가정이 스스로 식량 위기를 이겨낼 수 있는 지속가능한 자립 프로그램에 사용될 예정이다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기