화해, 연말 빅 프로모션 '화해위크' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인기 브랜드 한자리에

화해글로벌은 연말을 맞아 오는 8일까지 뷰티 플랫폼 화해의 대규모 할인 행사인 '화해위크'를 진행한다고 1일 밝혔다.

화해위크는 '화해쇼핑' 입점 브랜드의 인기 상품에 할인 혜택을 제공하는 화해의 대표 프로모션이다.

이번 행사에서는 역대 어워드·랭킹 1위 제품과 명예의 전당에 오른 95개 브랜드의 350여개 상품을 포함해 화해 유저들이 주목한 3000여 개 상품을 최대 90% 할인된 가격에 선보인다. 특히 해당 기간 ▲결하우스 ▲션리 ▲쓰리노프 ▲아누아 ▲아렌시아 ▲에스네이처 ▲토리든의 주요 제품을 매일 최대 84% 할인과 함께 전용 쿠폰, 사은품 증정 등 다양한 혜택으로 만나볼 수 있다.

화해글로벌은 연말을 맞아 오는 8일까지 뷰티 플랫폼 화해의 대규모 할인 행사인 '화해위크'를 진행한다. 화해글로벌

AD

또한 화해쇼핑의 단독 기획 상품인 'only화해' 100여개 품목을 최대 83% 할인된 가격에 제공하고, 구매 시 적립 포인트를 두 배로 지급한다. 매일 오전 10시에 진행되는 타임딜에서는 인기 상품을 특별 할인가로 구매할 수 있으며, 배송비 3000원만 부담하면 구매 가능한 '배송비딜'도 마련된다.

이와 함께 ▲only화해 전용 쿠폰 ▲4만원 이상 구매 시 30% 할인되는 선착순 쿠폰 ▲2·3.5·5만원 이상 구매 시 각각 적용되는 5·10·15% 할인 쿠폰 등 총 6종의 쿠폰을 지급한다.

어드벤트 캘린더 이벤트도 함께 진행된다. 화해위크 페이지에서 보물찾기 형식으로 참여 가능하며, 최대 3000포인트를 획득할 수 있다.





AD

화해글로벌 관계자는 "고객들이 평소 관심 있던 브랜드와 제품을 보다 합리적인 가격에 만나볼 수 있도록 한층 강화된 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 고객의 선택을 돕는 신뢰도 높은 큐레이션과 쇼핑 환경을 제공하기 위해 노력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>