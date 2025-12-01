동작구, ‘통행 불편 전신주’ 내년 상반기까지 50개 뽑는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3년간 39본 이설 완료

서울 동작구(구청장 박일하)는 주민의 보행 안전과 원활한 차량 이동을 위해 추진 중인 '통행 불편 전신주 이설 사업'의 고삐를 바짝 죈다고 1일 밝혔다.

박일하 동작구청장이 지난달 10일 서울 동작구 사당4동의 이면도로에서 주민들과 39번째 전신주 철거 모습을 지켜보고 있다. 동작구 제공.

구는 2023년 10본, 2024년 14본, 2025년(11월 11일 기준) 15본 등 지금까지 총 39본의 전신주를 정비했다. 이달부터 추가 이설을 이어가며 내년 상반기까지 민선 8기 목표량인 50본 이상을 달성한다는 방침이다.

현재 구는 각 동주민센터와 협력해 관내 전신주 전수조사를 실시하고 있으며, 조사 결과를 토대로 내달 중 현장에서 통행 방해 여부를 본격적으로 점검한다. 이어 내년 초 한전·KT의 기술 검토를 거친 뒤, 대상지 인근 주민들에게 취지와 필요성 등을 충분히 설명해 동의서를 확보할 계획이다.

특히 이러한 절차가 신속히 마무리된 사당로16가길 25, 남부순환로257가길 38, 상도동 244-291일대의 5본(통신주·한전주)은 연내 이설을 완료할 예정이다. 또한 설계가 진행 중인 사당로16사길 26, 동작대로 29, 노량진로 100 등 3개소도 내년 3월께 공사에 착수할 전망이다.

해당 지역 모두 보행자와 운전자 불편이 빈번히 발생했던 곳으로, 통행 개선 효과가 주민들의 일상에서 빠르게 체감될 것으로 기대된다.





박일하 동작구청장은 "전신주 이설은 안전한 보행 환경을 만들기 위한 필수적인 사업"이라며 "구민 누구나 편안하게 다닐 수 있도록 내년 상반기까지 계획한 정비를 차질 없이 마무리하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

