11월 수출 8.4%↑…'6개월 연속 플러스'(상보)

산업부, 11월 수출입 동향

11월 수출액 610.4억달러…11월 중 역대 최대

반도체, 38.6% 증가한 172.6억달러…'전 기간 중 최대'

11월 수출이 8% 이상 증가하며 올해 6월부터 시작된 증가세가 6개월 연속 이어졌다. 반도체가 역대 최대 실적을 기록하며 전체 수출 증가세를 이끌었다.

산업통상부가 1일 발표한 '11월 수출입 동향'에 따르면 지난달 수출은 역대 11월 중 최대실적인 610억4000만달러로 전년 동기 대비 8.4% 늘었다. 이에 따라 수출은 6개월 연속 플러스를 기록했다.

1~11월 누적 수출은 6402억달러로 동 기간 역대 최대치를 3년 만에 경신했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 13.3% 증가한 27억1000만달러로 역대 11월 중 1위 실적을 달성했다.

11월에는 15대 주력 수출품목 중 6개 품목 수출이 증가했다. 반도체 수출은 38.6% 증가한 172억6000만달러로 데이터센터를 중심으로 고부가 메모리에 대한 높은 수요가 메모리 가격 상승세로 이어지면서 9개월 연속 플러스 및 전 기간 중 최대실적을 경신했다. 이를 포함한 1~11월 누적 수출액은 1526억달러를 기록했다. 2025년이 한 달 남아 있음에도 기존 연간 최대 수출액인 1419억달러(2024년)를 넘어섰다.

자동차 수출은 내연기관·하이브리드차 호실적에 힘입어 13.7% 증가한 64억1000만달러를 기록했다. 1~11월 누적 수출은 660억4000만달러로 같은 기간 역대 최대 실적을 경신했다. 연간 최대 실적(기존 708억6000만달러) 달성까지 48억3000만달러를 남겨두고 있다.

지난달에는 9대 주요 수출지역 중 5개 지역 수출이 증가했다. 대(對)중국 수출(120억7000만달러·6.9%)은 반도체, 석유제품, 일반기계 등 주력 품목 수출이 고른 증가세를 보이면서 3개월 연속 110억달러 이상을 달성했다. 아세안 수출(104억2000만달러·6.3%)은 반도체가, 중동 수출(21억8000만달러·33.1%)은 일반기계, 석유제품 등 품목이 호조세를 보이며 각각 1개월 만에 플러스로 전환했다.

미국 수출(103억5000만달러·-0.2%)은 반도체·자동차 등 품목은 호실적을 기록했으나, 관세 영향으로 철강과 일반기계, 자동차부품 등 다수 품목이 약세를 보이면서 보합세를 기록했다. 유럽연합(EU) 수출은 철강과 선박 등이 감소하며 1.9% 감소한 53억4000만달러를, 일본(23억2000만달러·-6.8%), 중남미(21억7000만달러·-6.6%) 등으로의 수출도 감소했다.

11월 수입은 1.2% 증가한 513억달러를 기록했다. 에너지 수입(87억2000만달러·-18.4%)은 감소했으나, 에너지 외 수입(425억8000만달러)은 6.4% 증가했다.

지난달 무역수지는 전년 대비 41억7000만달러 증가한 97억3000만달러 흑자를 기록했다. 올해 1~11월 누적 흑자는 전년도 전체 흑자 규모인 518억4000만달러를 142억3000만달러 초과한 660억7000만달러를 달성했다.





김정관 산업부 장관은 "11월26일 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법'이 발의되면서 자동차·부품 기업에 대한 관세 인하 요건이 충족돼 우리 기업들의 대미 수출 불확실성이 완화됐다"며 "우리 수출이 12월에도 성장 모멘텀을 이어가, 경제 회복과 성장의 핵심적 역할을 지속할 수 있도록 정책적 지원을 강화하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

