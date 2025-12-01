예술·기술 융합 신개념 전시, 4~6일 아트코리아랩서 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

41개 팀 전시·VR·토크 공개

예술과 기술을 융합한 신개념 예술 전시를 관람할 기회가 마련된다.

아트코리아랩 '랩들이 PEER to PEER' 포스터. 예술경영지원센터 제공

문화체육관광부와 예술경영지원센터는 오는 4~6일 '2025 예술-기술 융합 수퍼 테스트베드 지원사업' 과정 공유회 '랩들이 : PEER to PEER'를 서울 종로 아트코리아랩에서 개최한다고 1일 밝혔다.

'수퍼 테스트베드' 지원사업에 참여한 41개 팀의 창작 과정을 전시, 퍼포먼스, 토크 등 다양한 형식으로 공개한다. 프로토타입 전시 24건, 사운드 및 인터랙티브 맵핑 등 공감각적 퍼포먼스 6건, VR·게임 콘텐츠 9건, 예술인의 고민과 시도를 공유하는 토크 프로그램 5회를 진행한다.





'수퍼 테스트베드'는 아트코리아랩의 대표적인 예술×기술 융합 지원사업으로, 예술인이 자유로운 실험과 시도를 통해 창작 영역을 확장할 수 있도록 맞춤형 기술 교육과 1:1 밀착 멘토링을 제공한다. 기술 활용 창작 실험과 프로토타입 제작, 국내외 유통 지원까지 이어지는 '올인원' 프로그램으로 운영되고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

