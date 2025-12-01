오비맥주, '제주 해녀문화·자연유산 보전' 2억원 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'곽지리 해녀쉼터' 리모델링

제주 해안 정화활동도 지속 추진

오비맥주는 제주 해녀 문화 보존과 자연유산 보전을 위해 총 2억원을 기부하고, 제주시 애월읍 '곽지리 해녀탈의장'을 새로 단장했다고 1일 밝혔다.

오비맥주가 28일 제주시 애월읍 ‘곽지 해녀탈의장’ 리모델링 완공식을 마치고 곽지 해녀탈의장 앞에서 해녀 및 지역 주민과 함께 기념사진을 하고 있다.[사진=오비맥주]

AD

해녀탈의장은 해녀들의 전통적 어업 활동을 지탱하는 핵심 기반시설이지만 노후화된 시설이 적지 않아 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 이번 리모델링 사업은 해녀 문화의 지속가능성을 높이고 지역 공동체의 전통 어업 유산을 지키기 위한 취지에서 추진됐다.

오비맥주 구자범 수석부사장은 "새롭게 조성된 해녀탈의장이 해녀분들의 안전하고 쾌적한 활동에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회 및 관련 기관과의 협력을 확대해 제주의 해녀 문화 보존과 자연유산의 지속가능한 보전에 힘을 보태겠다"고 말했다.





AD

오비맥주는 해녀 문화 지원 외에도 제주 세계유산본부와 협력해 제주 세계자연유산 보전 활동을 지속한다. 지난 4월에는 유네스코 세계지질공원으로 지정된 수월봉 지질 트레일 일대에서 임직원 100여 명이 참여한 해안 정화 '플로깅' 프로그램을 벌인 바 있다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>