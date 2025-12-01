"이주배경아동·청소년과 국내 아동들, 축구로 뭉쳤다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

희망친구 기아대책, '모두의 그라운드-슈팅포호프' 성료

희망친구 기아대책이 개최한 ‘모두의그라운드-슈팅포호프’에 참여한 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 기아대책

AD

희망친구 기아대책(회장 최창남)은 지난 29일 충남 천안시 소재 대한민국 축구종합센터에서 2025 이주배경아동청소년 축구대회인 '모두의 그라운드-슈팅포호프'를 개최했다고 1일 밝혔다.

올해 처음 열린 이번 대회는 이주배경아동·청소년이 한국사회에서 겪는 또래 관계 형성의 어려움, 차별, 고립 등 다양한 문제를 조명하고, 스포츠 활동을 통해 건강한 공동체 적응을 돕기 위해 마련됐다. 특히, 축구를 매개로 이주배경 아동이 자존감을 화복하고 국내 아동과 자연스럽게 교류하면서 사회적 관계성 및 적응력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

이번 행사는 희망친구 기아대책과 대한축구협회 축구사랑나눔재단이 공동 주최했다. 본도시락이 참가자들을 위해 300인분의 도시락을 제공했으며, 스포츠용품 전문 브랜드인 ㈜낫소는 ▲유니폼 ▲축구공 ▲조끼 ▲신가드 등 다양한 축구용품을 후원했다. 이 밖에도 롯데마트·롯데슈퍼가 선수단 간식을 지원했고, 대전·천안후원이사회 역시 후원을 통해 뜻깊은 행사에 힘을 보탰다.

대회에는 지속적인 훈련 여부를 비롯해 아동들의 참여 의지, 안전과 경기력 균형 등 여러 기준을 고려해 선발된 이주배경 아동·청소년 팀 6곳과 국내 아동으로 구성된 팀 3곳 등 9개 팀이 참여했다.

최창남 희망친구 기아대책 회장은 "이번 행사는 한국사회 적응에 어려움을 겪고 있는 이주배경아동·청소년들이 자신의 재능을 마음껏 발휘하고, 공동체 안에서 건강하게 성장할 수 있음을 보여준 유의미한 시간이었다"며 "출신과 배경을 넘어 모든 아이가 동등한 기회를 누릴 수 있는 사회를 만들어가고자 행했던 그간의 노력에 더해 앞으로도 아이 한 명, 가정 하나, 지역사회 전체가 변화할 수 있도록 지속 가능한 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.





AD

희망친구 기아대책은 지난 10월 국내 이주배경 아동이 교육·돌봄·진로 영역에서 마주하고 있는 구조적 어려움을 심층 분석한 이슈리포트 '이주배경아동이 마주한 세 가지 장벽, Bridge the Gap, Be the Bridge'를 발간하는 등 관련 활동을 이어가고 있다. 앞으로도 이주배경 아동이 한국사회에서 안정적으로 뿌리내리고 공동체의 일원으로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 전개할 계획이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>