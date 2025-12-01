동반위, 2025 지역사회 동반성장 교류회 개최

상생 협력 사례 등 공유
동반성장위원회는 서울 동대문구 경동시장과 중구 라운지 107에서 '2025 지역사회 동반성장 교류회'를 개최했다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 전국 광역지자체 동반성장 담당관, 대기업 및 공공기관 관계자 등 약 100여명이 참석한 가운데 열렸다. 2025년 동반성장주간을 기념해 지역 기반의 동반성장 문화 확산과 협력 방향을 논의하고자 마련됐다.
오전에는 1부 프로그램으로 참석자들이 서울 동대문구 경동시장 일대를 방문해 스타벅스-지역 단체-임대인 간 상생 협력 사례와 청년몰, 야시장 등 지역 환경 개선 프로젝트를 둘러봤다. 오후에는 2부 프로그램으로 라운지 107 대회의실에서 동반위의 '지역사회 동반성장 문화확산 사업' 소개와 '지역-기업-소상공인 간 협력 구조'에 관한 외부 강연을 진행했다. 이어 지자체의 지역 상생 정책, 대기업의 민간 상생 프로그램 등 상생 협력 사례를 공유했다.
이달곤 동반위원장은 "지역 동반 성장은 단순한 지원을 넘어 민간이 자발적으로 지역경제의 지속 가능한 성장과 국가 균형발전에 기여할 수 있는 핵심 개념"이라며 "2023년 대한민국 시도지사협의회와의 업무협약(MOU)을 계기로 시작된 지자체 네트워킹을 더 확장해 나가겠다"고 강조했다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
