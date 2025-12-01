경제 엔진 다시 켠다… 울산시, 소상공인 체감 경기 상승률 15.2P '전국 최고'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역기업·공공기관, 18개사 91억원 지역상품권 구매 동참



소상공인 희망든든 특례보증 시행, 맞춤형 경영지원 등

'산업 수도' 울산이 조용히 강한 경제 반전 드라마를 쓰고 있다.

울산시가 소상공인들이 체감한 경기동향지수(BSI)에서 전국 최고 수준의 상승률을 기록하며 지역 경제 회복을 견인하고 있다.

최근 중소벤처기업부가 발표한 10월 지역별 체감 소상공인 경기동향지수(BSI)에서 울산은 81.3으로 전월 대비 전국 평균 상승 폭(2.5p)의 6배가 넘는 15.2p 최고 상승률을 기록했다.

11월 지역별 전망 소상공인 경기동향지수(BSI) 역시 93.8로 전월 대비 19.8p 최고 상승폭을 보이며 소상공인들의 경기 회복 기대감을 높였다.

소상공인 경기동향지수(BSI)는 중소벤처기업부가 매달 소상공인과 전통시장을 대상으로 실제 경기 체감을 지표화해 발표하는 수치다.

이러한 실적은 울산시가 추진한 지역사랑상품권(울산페이) 정책 확대, 안정적 금융 지원, 맞춤형 경영 지원 등 '3박자 정책'이 정부 소비 쿠폰 정책과 결합해 동반 상승(시너지)효과를 낸 결과로 분석된다.

먼저 울산시는 울산상공회의소 주관으로 소상공인 살리기 '지역상품권 구매 홍보(캠페인)'를 실시해 기업, 근로자, 공공기관이 함께해 18개 사가 91억 원의 지역상품권 구매에 동참하며 지역 소비 진작의 협력 모형(모델)을 구축했다.

또 지역소비 활성화와 소상공인 지원을 위해 울산페이 적립금(캐시백) 비율과 월 한도를 연초 7%, 20만원에서 6월 20일부터 10%, 50만원, 9월부터는 13%, 30만원으로 확대했다. 착한가격업소와 전통시장 내 울산페이 가맹점 이용 시 5% 추가 환급 혜택, 산불 특별재난지역으로 지정된 울주군 지역의 7∼10% 특별지원, 코리아그랜드페스티벌 기간 5% 특별할인 등 총 279억원의 울산페이 발행 예산을 확보해 소비를 적극 유도했다.

그 결과, 지난 6월 적립금(캐시백) 확대 이후 가맹점 수는 2000개소, 사용자 수는 4만 명 증가했다. 울산페이 일평균 사용액도 2배 급증하는 등 지역 내 소비 진작 효과가 실질적으로 나타났다.

아울러, 한국은행이 시중은행에 공급하는 저리의 자금을 바탕으로, 울산신용보증재단이 신용보증을 제공하고 시중은행이 실제 대출을 실행하는 방식으로 운영되는 소상공인 희망든든 특례보증을 신설해 소상공인의 경영 부담을 줄였다.

이 밖에 소상공인행복드림센터를 통해 소상공인 대상 경영환경 개선, 디지털 전환, 맞춤형 상담(컨설팅)·교육 등 다각적 지원 프로그램에 19억원을 투입해 소상공인들을 지원하고 있다. 또한 소상공인 고용보험료 지원, 노란우산 희망장려금 등 경영부담 완화정책을 시행하고 있다.





AD

울산시 관계자는 "시민들의 적극적인 소비 참여가 지역경제 회복의 가장 큰 원동력이다"라며 "다양한 소상공인 지원정책을 통해 지역경제에 지속적인 활력을 불어넣겠다"라고 말했다.

울산시청 전경.(사진=울산시청)

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>