한양증권 "10억이상 고액계좌, 평균 수익률 80.5%"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예탁자산 1000만원 이상 고객 계좌 분석

"자산 규모 클수록 회전율 낮고 수익률 높아"

한양증권은 올해 들어 10월까지 예탁자산 1000만원 이상 고객의 활동 계좌를 분석한 결과 자산 규모가 클수록 회전율이 낮고 시장 평균 대비 높은 수익률을 기록한 것으로 나타났다고 1일 밝혔다.

분석에 따르면 예탁자산 10억원 이상 고액 계좌의 평균 수익률은 80.5%로 집계됐다. 같은 기간 코스피·코스닥 합산 평균 상승률(51.5%)을 크게 웃도는 수준이다. 1억원 이상 계좌도 평균 70.9%의 높은 수익률을 기록했다. 이어 ▲5000만~1억원 55.4% ▲1000만~5000만원 51.7%를 기록했다. 종합적으로 1000만원 이상 계좌의 평균 수익률은 57.3%였다.

AD

구간별로는 고액 자산 계좌일수록 수익률이 높았다. 이는 상위 자산 계좌들이 대형주 중심의 안정적 포지셔닝과 낮은 회전율을 유지하는 전략을 공통적으로 보였기 때문으로 해석된다. 한양증권은 "이러한 전략이 시장 조정 국면에서 손실을 최소화하며 누적 수익률 방어에 기여했다"고 평가했다.

포트폴리오 구성에서도 차별성이 확인됐다. 상위 계좌 대부분은 5개 내외 종목으로 압축된 '소수 종목 집중형' 포트폴리오를 보유했다. 광범위한 분산 투자보다 대형주·주도주 집중 전략을 통해 강세장에서 상승 폭을 극대화한 것으로 분석된다.

집중 투자 업종의 방향성도 명확했다. 주요 상위 계좌들은 반도체·방산·조선 등 2025년 시장을 주도한 핵심 업종의 대형주에 선제적으로 포지션을 구축해 왔다. 대표 보유 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 두산에너빌리티, 한화오션, HD현대중공업 등이다.

2025년 반도체와 방산, 조선 업종이 시장을 주도한 점을 고려하면 상위 계좌는 반등이 본격화되기 이전부터 핵심 업종에 투자해 변동성을 견디며 성과를 확보한 것으로 해석된다. 결국 선택과 집중, 기다림의 전략이 빛을 발했다는 평가다.





AD

한양증권 관계자는 "고액 자산 계좌일수록 시장을 이끄는 업종 중심으로 핵심 종목 수를 최소화해 집중하는 경향이 있다"며 "개별 종목보다는 대형주·주도주 중심의 포트폴리오 전략을 통해 높은 수익률을 확보할 수 있었다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>