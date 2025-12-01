파주시, '마장호수 휴 캠핑장' 19일 재개장…경기북부 대표 명소로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 파주시는 '마장호수 휴 캠핑장' 새 단장을 마치고 오는 19일부터 운영을 재개한다고 1일 밝혔다.

이번 새 단장을 통해 야영장 내 노후된 편의시설을 개선하고 관광객 안전사고를 예방하고자 자동차 야영장 12면을 재조성했으며, 기존의 컨테이너형 화장실과 샤워실 등 편의시설을 신축하는 등 전반적인 기반 시설 정비가 이루어졌다. 또한 장애인과 가족 단위 방문객을 고려해 이용 환경을 한층 개선했다.

'마장호수 휴 캠핑장'은 매년 100만명 이상이 찾는 경기북부 대표 관광지인 '마장호수' 내에 위치해 있어 사계절 내내 다양한 자연 풍경을 즐기며 안전하고 쾌적하게 머물 수 있는 최적의 공간으로 거듭날 것으로 기대된다.

'마장호수 휴 캠핑장'의 이용 요금은 주중 2만 원, 주말 2만 5천 원이다. '네이버 스마트플레이스'에서 '마장호수 휴 캠핑장'을 검색하면 예약이 가능하며, 이용 정보를 편리하게 확인할 수 있다.





한윤자 관광과장은 "이번 '마장호수 휴 캠핑장' 재개장은 지역 체류형 관광 활성화와 지역 경제에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다"라며 "마장호수의 다양한 관광시설과 연계해 경기북부 대표 관광명소로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 관리와 개선을 이어 가겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

