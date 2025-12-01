전문 상담과 정보까지 한 번에…'스타트업 원스톱 지원센터' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 1분기 '온라인 지원센터'도 구축

창업 과정 전반에서 필요한 전문 상담을 제공하고 창업 지원 사업의 정보를 통합적으로 제공하는 '스타트업 원스톱 지원센터'가 문을 열었다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 1일 경기 성남 경기 스타트업 원스톱 지원센터에 열린 '전국 스타트업 원스톱 지원센터 출범식'에서 인사말을 하고 있다. 중기부

1일 중소벤처기업부는 경기 성남 판교 기업지원허브에서 스타트업, 민간 협·단체, 분야별 전문가 등 100여명이 참석한 가운데 전국 17개에서 동시 개소하는 '스타트업 원스톱 지원센터' 출범식을 개최했다고 밝혔다.

이번에 개소한 스타트업 원스톱 지원센터는 법무·세무·특허·노무 등 창업 과정에서 필요한 전문 상담을 제공하고, 정부의 창업 지원 사업 정보를 통합 제공하는 창구다. 이날 멘토로 참여한 채명수 노타 대표는 "단순한 조언을 넘어 선배 창업가로서 현장 경험과 실패까지 솔직히 나누며 후배 창업가들의 성장에 실질적인 힘이 되겠다"고 포부를 밝혔다.

이날 중기부는 벤처기업협회·스타트업얼라이언스 등 주요 민간 협단체와 업무협약(MOU)을 체결했다. 이들 협력 기관은 각 단체가 보유한 법률 지원, 멘토링, 투자 연계, 글로벌 진출 등 서비스 인프라를 원스톱 센터에 연계·공유함으로써 창업자에게 실질적인 지원을 제공할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 "이제 창업자들이 여러 곳을 찾아다니는 일이 없도록 한 곳에서 해결할 수 있는 단일 창구를 정부와 민간이 함께 구축했다"며 "이번에 마련한 원스톱 지원 체계는 창업자에게 필요한 행정·지원 절차의 문턱을 낮추고, 혁신의 속도를 높이는 마중물이 될 것"이라고 강조했다.





한 장관은 원스톱 지원센터의 현장 창구 역할을 담당하는 전국 창조경제혁신센터(창경센터) 대표들과 그간 지역 창경센터의 활동 내용을 점검하고, 원스톱 지원센터의 발전 방향을 논의했다. 중기부는 내년 1분기 중으로 '온라인 원스톱 지원센터'도 구축해 지역과 시간의 제약 없이 창업기업이 필요한 지원을 받을 수 있도록 조성할 예정이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

