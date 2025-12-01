네이버페이, 한국관광공사와 '커넥트' 기반 외국인관광객 결제인프라 강화협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 주요 관광지에 Npay 커넥트 확대 협력

12월 네이버지도 영·중·일어 커넥트 매장정보 게시

네이버페이는 한국관광공사와 한국 방문 외국인 관광객 결제 편의성을 높이기 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

양사는 네이버페이 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트'가 전국 주요 관광지에 확대되도록 협력한다. 외국인 관광객이 결제 수단 제약 없이 여행하도록 결제 인프라를 조성한다.

특히 외국인 관광객에게 결제와 관광정보를 통합 제공할 예정이다. 양사는 이달 중 네이버 지도에 커넥트 설치 매장 정보를 확인하도록 반영할 예정이다. 외국인 관광객이 방문 전 지도에서 애플페이·컨택리스 카드결제 등 근거리무선통신(NFC) 결제 이용 가능 여부를 사전에 확인하도록 지원한다.

또한 커넥트를 통해 국내 이용자가 남긴 리뷰는 영어·중국어·일본어로 번역한 후 제공한다. 외국인 관광객이 신뢰할 수 있는 리뷰를 기반으로 맛집·카페·명소를 쉽게 탐색하도록 만든다.

최근 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 개최된 경주에서도 협력해 대표 관광 명소인 황리단길의 일부 매장에 커넥트를 외국인 관광객 결제 지원 단말기로 활용한 바 있다.

앞으로 양사는 전국 다양한 지역 및 축제·문화행사 등 다양한 분야로 커넥트 확대를 추진할 예정이다.





이향철 네이버페이 페이서비스 책임리더는 "협력을 통해 국내 이용자뿐 아니라 해외 관광객에게도 최고의 결제 경험을 제공할 것"이라며 "현장의 목소리를 반영한 다양한 관광 서비스 협업을 이어 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

