양구군, 청년 대상 취업성공·정착 수당 지원…고용 안정 도모

6개월 이상 근무 시 취업성공수당 30만원

9개월 이상 근속 시 정착수당 30만원 지급

청년들의 지역 정착과 고용 안정 도모

강원도 양구군은 청년들의 지역 내 민간기업 취업을 장려하고 안정적인 정착을 돕기 위한 '청년취업성공·정착수당 지원사업'을 지속적으로 추진하고 있다.

양구군청 전경. 양구군 제공

지원대상은 양구군에 주소를 두고 있는 미취업청년(18~49세)이 양구군일자리지원센터에 구직등록 후 자격증을 취득하거나, 알선을 통해 취업에 성공한 경우에 해당한다.

군은 △자격증 취득수당 최대 10만원 △연계 취업 이후 6개월 이상 근속한 청년에게는 '취업성공수당' 30만원 △ 추가 9개월 이상 근속 시 '정착수당' 30만원을 각각 지원한다. 한 직장에서 15개월 이상 근무할 경우 최대 70만원의 수당을 받을 수 있으며, 수당은 지역 내 소비 촉진을 위해 양구사랑상품권(배꼽페이)으로 지급된다.

이미숙 경제체육과장은 "취업 초기 비용 부담으로 어려움을 겪는 청년들에게 실질적인 도움이 되는 사업"이라며 "취업을 준비 중이거나 최근 취업한 청년들의 많은 참여를 바란다"고 설명했다.

양구군은 이번 지원사업을 통해 청년의 장기근속을 유도하고 기업의 안정적 고용 환경을 조성함으로써 지역 정착-기업 성장의 선순환 구조가 형성될 것으로 기대하고 있다.





2026년에도 사업을 계속해서 추진할 계획이며, 신청은 양구군일자리지원센터를 통해 가능하다. 자세한 사항은 양구군청 누리집 고시공고 게시판 또는 양구군 경제체육과 일자리지원팀으로 문의하면 된다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

