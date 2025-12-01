본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

삼정KPMG, XBRL 공시 과정 자동화한 ‘XBRL 마스터’ 출시

권현지기자

입력2025.12.01 08:42

시계아이콘01분 39초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

기업 공시 품질·업무 효율 동시 강화

삼정KPMG는 기업의 국제 표준 전산언어(XBRL) 공시 준비 업무를 대폭 자동화하고 공시 품질을 향상할 수 있는 엑셀 기반 XBRL 업무 자동화 솔루션 'XBRL 마스터(XBRL Master)' 개발을 완료했다고 1일 밝혔다.


이번 XBRL 마스터 출시로 삼정KPMG가 제공하고 있는 '스마트 리포팅 솔루션(Smart Reporting Solution, SRS)'의 기능이 한층 고도화되면서, 결산과 공시 업무 전 과정을 아우르는 통합 자동화 환경이 완성됐다.


XBRL 마스터는 삼정KPMG가 다년간 축적해 온 공시 및 감사 경험을 기반으로 개발된 솔루션으로, XBRL 구조화(Mapping)·태깅(Tagging)·검증(Validation)에 이르는 단계 전반적으로 자동화해 기업의 생산성과 정확성을 동시에 높일 수 있도록 설계됐다. 엑셀(Add-in) 환경에서 작동하는 만큼 접근성과 편의성이 뛰어나며, 공시 일정이 촉박한 상황에서도 안정적으로 품질을 확보할 수 있다는 점이 장점이다.


특히 택사노미(Taxonomy)를 손쉽게 검색할 수 있는 'XBRL 파인더(XBRL Finder)', 구조화 과정에서 활용할 수 있는 '맵핑 템플릿(Mapping Template)', XBRL 작성기를 열지 않고도 구조화 결과를 확인할 수 있는 '주석표 미리보기' 기능 등이 도입돼 구조화 단계의 효율성이 크게 향상됐다.


태깅 과정 역시 RPA 기술을 활용해 자동화됐다. 엑셀에 입력된 주석과 금액 정보가 XBRL 작성기에 자동 반영되며, 파일 간 변경 사항을 비교해 태깅 내역의 버전 관리를 지원하는 기능도 적용됐다.


또한 XBRL 마스터는 IXD 파일의 원문 정보를 추출해 구조화 적정성을 검토할 수 있도록 지원하며, 본문 및 주석 구조화 내역과 태깅 정보를 한 화면에서 비교할 수 있게 해 검토 과정을 획기적으로 단축했다.


더불어 XBRL 보고서와 DSD 내용을 하나의 시트에서 태깅 일치 여부를 확인하는 기능, 사업보고서의 데이터 비교 기능, 부호 반전 항목 검토 기능 등 품질관리 기능을 강화해 XBRL 전 과정의 오류 위험을 크게 낮췄다.


이번 XBRL 마스터 개발 완료로 삼정KPMG가 제공 중인 스마트 리포팅 솔루션(SRS)은 더욱 완성도 높은 통합 자동화 플랫폼으로 자리매김했다. SRS는 기업의 재무보고 업무를 효율화하기 위해 마련된 솔루션으로, 리포팅 마스터(Reporting Master), 풋팅 마스터(Footing Master), XBRL 마스터(XBRL Master)로 구성돼 있다.


이 가운데 리포팅 마스터는 전자공시용 DSD 문서 작성과 보고서 검증을 엑셀 내에서 동시에 수행할 수 있도록 지원한다. 합계 불일치나 단수 오류처럼 사람이 놓치기 쉬운 오류를 자동 검증해 공시 오류 가능성을 유의미하게 줄였다. 문서 목차, 대시보드, 버전 비교 기능 등을 통해 잦은 수정이 필요한 보고서의 버전 관리를 효율화해 재무팀이 전략적 업무에 집중할 수 있도록 돕는다.


풋팅 마스터는 삼정KPMG 감사 전문가들이 실제 사용하는 검증 로직을 그대로 반영한 솔루션으로, DSD 파일을 가공 없이 곧바로 합계 및 수치를 검증할 수 있다. 합계 검증, 주석 대사, 전기 대사 등 주요 검증 절차가 자동화돼 촉박한 일정 속에서도 정확한 공시 준비가 가능하며, 수정 내역 비교와 검증 결과 보고서 자동 생성 기능을 통해 팀 내 협업 효율성도 크게 높아진다.


지금 뜨는 뉴스

AD

삼정KPMG는 "공시 품질 요구가 높아지고 재무보고 환경이 복잡해지는 만큼 자동화 기반의 체계 구축이 필수"라며 "XBRL 마스터는 XBRL 공시 준비 과정을 전면적으로 자동화해 효율성과 정확성을 동시에 높이는 솔루션으로, SRS 플랫폼의 완성도를 한층 강화하는 역할을 할 것"이라고 설명했다. 이어 "앞으로도 고객사의 결산 및 공시 업무 혁신을 지원하는 기술 기반 솔루션을 지속 제공할 계획"이라고 밝혔다.

삼정KPMG, XBRL 공시 과정 자동화한 ‘XBRL 마스터’ 출시
AD



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기