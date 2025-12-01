전남대, 200억원 규모 '국가 양자센싱 플래그십' 주도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물리학과 문걸 교수 프로젝트 참여

전남대학교 문걸 물리학과 교수.

전남대학교는 물리학과 문걸 교수가 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 '양자과학기술 플래그십 프로젝트'에 참여하며 국가 전략 분야인 양자센싱 연구를 본격적으로 이끈다고 1일 밝혔다.

이번 플래그십 프로젝트는 한국표준과학연구원(KRISS)이 주관하며, '원자 기반 항법용 양자 자이로 및 가속도 센서 개발'을 목표로 오는 2032년 12월까지 총 200억 원 규모의 예산으로 추진된다.

문 교수는 이번 사업 외에도 국방 분야 양자센싱 핵심기술 개발을 위해 ▲초정밀 양자 계측 센서 특화연구실(2023~2028) ▲국방 양자 컴퓨팅&센싱 기술연구(2023~2029) 등 국방기술진흥연구소 지원 과제의 연구책임자로 참여하며 양자 자기장 센서, 냉각 원자 기반 소형 관성센서 기술 연구를 활발히 수행하고 있다.

또한 문 교수는 KAIST가 주관하는 K+Quantum 혁신인재양성센터에 2023년부터 2031년까지 전남대 물리학과 고아라·신동근·제숭근·윤선현 교수와 함께 참여하며, ▲석·박사 대상 양자 특화 전문 교육과정 개발 ▲다학제적 연구 협력 프로그램 운영을 통해 차세대 양자 분야의 전문 인재 양성에 앞장서고 있다.

전남대는 이번 사업 참여를 계기로 광주·전남 지역에서 양자과학기술(Quantum Science & Technology)을 선도하는 연구중심대학으로서의 위상을 더욱 공고히 하게 됐다. 특히 대학이 추진 중인 AI 글로컬 사업과의 연계를 통해, 향후 빠르게 도래할 Quantum AI(Quantum Artificial Intelligence) 시대를 대비한 세계적 연구역량을 갖추는 기반을 마련했다.





전남대 관계자는 "이번 프로젝트 참여는 양자항법·양자센싱 분야에서 전남대가 국가 연구를 주도할 수 있는 역량을 인정받은 것"이라며 "지역과 국가의 미래 첨단 기술 경쟁력을 높이는 데 중요한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.





