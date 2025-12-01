본문 바로가기
영등포구, 부설주차장 개방 건물주 상시 모집

김민진기자

입력2025.12.01 08:38

시설 개선비 최대 3000만원 지원
올해 부설주차장 126면 신규 발굴

서울 영등포구(구청장 최호권)는 주차난 해소와 공유 문화 확산을 위해 '부설주차장 개방 지원사업'에 참여할 건물주를 상시 모집한다고 밝혔다.


부설주차장 개방 지원사업은 아파트, 학교, 기업체, 종교시설 등 여유 주차면이 있는 부설주차장을 인근 주민에게 무료 또는 유료로 개방하도록 각종 혜택을 지원하는 사업이다.

영등포구, 부설주차장 개방 건물주 상시 모집 부설주차장 개방 지원사업 안내문. 영등포구 제공.
구는 참여 건물주에게 차단기·폐쇄회로TV(CCTV) 설치, 주차구획 도색, 안내 표지판 설치, 시건장치 보수 등 시설 개선 비용을 최대 3천만 원 내에서 지원한다. 지원은 부설주차장 5면 이상을 2년 이상 개방 시 적용된다. 소규모 건축물 부설주차장은 3~4면 개방 시 지원받을 수 있다.


참여 건물주는 교통유발 부담금 감면 혜택도 받을 수 있다. 주차장 개방 면수 대비 거주자의 주차장 이용률에 따라 최대 5%까지 부담금을 경감받을 수 있다.


올해 구는 부설주차장 7개소와 신규 협약을 맺어 주차공간 126면을 개방했다. 현재 운영 중인 개방 주차공간은 총 1808면에 이른다. 구는 주차난이 심각한 주택가 주변 등 주차 편의가 개선됐다고 평가했다.


주차장 개방 참여를 희망하는 건물주는 구청 주차문화과로 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다. 주차장을 이용하고자 하는 주민은 구 누리집 '분야별 정보' 게시판에서 주차장 현황 등 세부 내용을 확인할 수 있다.


구는 올해 관내 자투리땅을 활용한 거주자 우선 주차장 48면을 신규 조성하는 등 주차 공간 확보에 힘쓰고 있다.


최호권 영등포구청장은 "고질적인 주차 문제를 해결하고, 참여 건물주와 주민 모두에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 주차장 확충 사업을 추진해 안전하고 쾌적한 주차 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

