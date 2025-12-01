강서구 마곡안전체험관, 내년 넉달간 일요일도 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방학기간 주말교육 강화…5세부터 참여 가능

서울 강서구(구청장 진교훈)가 내년부터 마곡안전체험관을 일요일에도 운영한다.

구는 내년 1·2·3·8월에 한해 화요일부터 일요일까지 주 6일간 체험관을 개방한다. 방학이 주로 포함된 기간에 문을 열어 맞벌이 가정과 가족 단위 방문객이 주말에도 편리하게 이용할 수 있도록 하기 위해서다. 월요일과 법정공휴일은 휴관한다. 4~7월과 9~12월에는 기존처럼 월~토요일 운영한다.

지하철 비상대피 체험. 강서구 제공.

올해 9월 말 기준 토요일 이용객 수가 평일보다 약 1.6배 많았고, 체험객 중 47%가 19세 미만 미성년 학생인 것으로 집계됐다. 구는 방학 기간 교육 수요가 높은 점을 고려해 운영 시간을 조정했다.

체험 가능 연령도 기존 6세에서 5세로 낮췄다. 유괴·미아 예방, 비상 구급함 사용법, 가정 내 안전사고 예방법 등 연령별 맞춤 교육을 진행한다.

올해부터는 유독가스 유출 시 젖은 수건 사용법, 골절 시 부목 고정법, 방독면 착용법 등 새로운 실습이 추가됐다. VR 완강기 체험은 실제 완강기를 착용한 상태에서 가상현실을 활용해 고층 화재 탈출을 실감나게 익힐 수 있도록 했다.

변경된 운영방식은 내년 1월부터 적용되며, 체험은 사전 예약제로 진행된다. 예약은 12월 1일부터 마곡안전체험관 누리집에서 할 수 있다. 모든 체험은 무료다.

마곡안전체험관은 개관 1년여 만에 14만명 이상이 교육에 참여했고, 참가자 만족도는 92.5%에 달한다. 화재·응급 등 6개 분야 12개 프로그램을 운영 중이다.





진교훈 강서구청장은 "이번 개편으로 주민들이 더 편리하게 체험관을 이용하고, 안전교육 기회를 넓힐 수 있게 됐다"며 "앞으로도 누구에게나 열린 체험학습 환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

