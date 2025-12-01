본문 바로가기
함영주 하나금융 회장 "'하나의 DNA'로 모두의 행복을 위해 앞장 서야"

권재희기자

입력2025.12.01 08:37

그룹 출범 20주년 기념행사 개최
함영주 회장, "'하나의 DNA'로 '금융의 본질인 모두의 행복'과 '미래성장'에 앞장 서야"

함영주 하나금융 회장 "'하나의 DNA'로 모두의 행복을 위해 앞장 서야" 함영주 하나금융그룹 회장
"금융의 본질은 모두의 행복으로, 앞으로도 이해관계자의 성장과 꿈을 이룰 수 있도록 임직원이 앞장서야 합니다"


함영주 하나금융그룹은 회장은 1일 명동 사옥에서 그룹 출범 20주년 행사에서 이처럼 말했다. 함영주 회장을 비롯해 이날 행사에는 그룹 임직원 200여명이 참석해 성년이 된 하나금융그룹을 축하하는 시간을 가졌다. 행사는 20년간 하나금융그룹을 있게 한 손님·사회·주주·직원에 대한 감사함, 나아가 세상에 가치를 더해 가자는 하나금융그룹의 약속을 다짐하기 위해 마련됐다.


함영주 회장은 출범 20주년 기념식 슬로건인 '하나의 DNA, 하나의 약속'을 통해 하나금융그룹이 대한민국 금융 환경 변화의 시기마다 현실에 안주하지 않고, 생존을 위한 '진화'를 택하며 이뤄낸 하나만의 도전과 성장의 역사, 그리고 이런 도전과 성장을 증명해 낸 '하나의 DNA'를 임직원들과 공유하는 시간을 가졌다.


함영주 회장은 "하나금융그룹은 2개 지점, 347명의 직원, 22번째 후발 은행으로 시작했지만, '하나의 DNA'로 국제통화기금(IMF) 위환위기와 리먼사태 등 숱한 위기를 헤치고 서로의 다양성을 인정하며 어느 금융그룹 보다도 건강하게 성장했다"며 "지금의 하나로 성장하기까지 수많은 선배와 지금도 국내외 각자 자리에서 최선을 다해주고 계신 하나인(임직원)들에게도 정말 감사하다"고 말했다.


또한 지난 20년간 금융그룹 속에 내재화된 '하나의 DNA'는 그룹의 미래 100년을 이어갈 수 있는 원동력이며, 이러한 '하나의 DNA'를 바탕으로 금융을 넘어 세상의 가치를 더해 나가겠다는 그룹의 약속을 다짐했다.


행사는 그룹의 17만5200시간(20년)의 이야기를 돌아보고 ▲함께 만든 '하나의 DNA' 공유 ▲그룹 20주년을 함께 만들어준 직원들에게 감사와 격려 ▲경영진과의 대담 ▲그룹 출범 20주년을 기념하는 사사(社史) 소개와 기념 세레머니 순으로 진행됐다.


특히 격의 없고 진솔한 분위기로 진행된 '경영진과의 대담'에서 함 회장은 "금융의 본질은 모두의 행복"이라며 "하나금융그룹은 앞으로도 이해관계자인 손님, 주주, 사회 공동체의 성장과 꿈이 실현될 수 있도록 임직원 모두가 앞장설 것"을 당부했다.


이어 그룹의 역사를 돌아보며 "한국투자금융으로부터 출발한 하나금융그룹의 역사는 '하나다움' 정신을 바탕으로 1991년 은행 전환, 2005년 금융지주 전환, 2015년 통합 하나은행 출범을 통한 메가뱅크 전환 등으로 성장해왔다"며 "선배들이 계승해준 '하나의 DNA'를 바탕으로 앞으로의 100년을 이끌어가야 한다"고 주문했다.


앞으로 하나금융그룹은 그동안 누구도 가보지 않은 길을 개척해온 '하나의 DNA'를 되새기고, 급변하는 환경 속에서 '대전환을 통해 금융의 역할을 넘어 세상에 가치를 더해야 한다'는 방향성 아래 새로운 여정을 힘차게 시작할 계획이다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
