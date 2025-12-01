LG전자, 유럽 소비자가 뽑은 '최고의 TV 브랜드' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'유로컨슈머 어워드' TV 부문 수상

유럽 시장 누적 1000만대 돌파

고화질, 응답속도 등 유럽 고객 소구

LG전자가 유럽 소비자들이 뽑은 최고의 TV 브랜드로 선정됐다.

LG전자는 최근 유럽 현지 소비자들을 대변해 최고의 가전제품 브랜드를 선정하는 '유로컨슈머 어워드(Euroconsumers Awards) 2025'에서 '최고의 TV 브랜드(Best Brand, TV)'에 뽑혔다고 1일 밝혔다. 7년째를 맞이한 유로컨슈머 어워드는 올해 처음으로 세부 카테고리별로 최고의 브랜드를 선정했고, LG전자가 TV 부문 최초 수상기업이 됐다.

유로컨슈머 어워드는 미국 컨슈머리포트(Consumer Reports), 영국의 위치(Which?) 등 각국을 대표하는 소비자매체 37곳의 연합인 ICRT(국제 소비자 연구 및 테스트) 소속의 벨기에, 포르투갈, 스페인, 이탈리아, 브라질 5개국 소비자매체가 공동 주최하는 시상식이다.

LG전자는 전문가가 직접 진행한 테스트 결과와 소비자가 응답한 제품 만족도 및 신뢰도 조사에서 모두 높은 점수를 획득하며 최고의 TV 브랜드로 선정됐다. 유로컨슈머 어워드는 전문가들을 통해 엄격한 평가 기준으로 테스트랩에서 각 브랜드의 제품을 평가하고 평균 점수를 도출해 수상자 선정에 반영했다. 또 더 많은 소비자의 목소리를 적극적으로 반영하기 위해 만족도 및 신뢰도는 5개 회원국에 한정하지 않고 네덜란드, 체코, 덴마크, 오스트리아, 슬로베니아, 헝가리 등 유럽 전역에서 조사했다.

유럽 현지 매장에 LG 올레드 TV가 진열돼 있다. LG전자.

LG 올레드 TV는 유럽 시장에서 올해 누적 판매 1000만 대를 돌파했다. 2013년 출시해 2021년 약 500만 대의 누적 판매를 기록한 후 가파르게 성장해 4년 만에 1000만 대를 넘어섰다.

유럽 소비자들은 고화질 콘텐츠에 대한 선호도가 높아 LG 올레드 TV가 높은 평가를 받고 있다. 백라이트가 없어 얇고 심플한 올레드 TV가 거실 중심 문화를 지닌 유럽에서 인테리어 요소로서도 인기를 얻고 있다고 LG전자는 설명했다. 또 유럽은 프리미어리그 등 스포츠 중계가 생활문화로 자리 잡은 시장으로, 올레드 TV의 초고속 응답속도와 높은 주사율 등이 고객들을 만족시키고 있다.





이천국 LG전자 유럽지역대표 부사장은 "대표적인 프리미엄 TV 시장인 유럽에서 강력한 리더십을 인정받은 결과"라며 "자발광 고화질과 얇고 심플한 디자인의 LG 올레드 TV를 앞세워 유럽을 비롯한 전 세계 고객에게 최고의 시청경험을 선사할 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

