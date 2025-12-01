400년만에 나타난 루벤스 작품, 경매서 50억원에 낙찰

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프랑스 저택서 우연히 발견된 루벤스 진품

경매가 약 300만 유로에 낙찰

바로크 시대를 대표하는 플랑드르 출신 화가 페테르 파울 루벤스의 유실된 작품이 프랑스 경매장에서 약 300만 유로(약 50억원)에 낙찰됐다. 1613년 제작된 이 성화는 파리의 한 저택에서 우연히 발견된 뒤 진품 인증을 거쳐 경매에 출품된 것으로 알려졌다.

오스나 경매장에서 공개된 '십자가에 못 박힌 그리스도' 그림의 모습. AP연합뉴스

프랑스 일간지 르파리지앵에 따르면 루벤스의 '십자가에 못 박힌 그리스도'(105.5x72.5㎝)가 30일(현지시간) 베르사유 오스나 경매에서 290만 유로에 낙찰됐다. 수수료를 포함한 최종 가격은 약 300만 유로에 달한다.

문제의 작품은 지난해 9월 파리 6구의 한 저택 매각 과정에서 발견됐다. 해당 건물은 19세기 프랑스 아카데미 화가 윌리암 부그로의 후손 소유였으며 상속 정리 과정에서 그의 옛 작업실 창고에서 루벤스의 작품이 확인됐다. 작품이 어떤 경로로 프랑스에 들어왔는지는 여전히 미스터리다.

작품은 루벤스 연구기관의 감정을 통해 진품으로 인증된 뒤 이번 경매에 출품됐으며 오스나 경매사 대표 장피에르 오스나는 "바로크 회화의 시작을 보여주는 전성기 루벤스의 작품"이라며 가치를 강조했다.





루벤스의 작품은 경매 시장에서도 높은 평가를 받는 것으로 유명하다. 지난 2023년 1월 미국 소더비 경매에서는 그의 1609년작 '살로메에게 바쳐진 세례자 요한의 머리'가 무려 2700만 달러(약 390억원)에 낙찰되며 화제가 되기도 했다.





