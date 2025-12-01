소진공 'AI 창업 컨설턴트', AI 민생 10대 프로젝트 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소상공인 365 데이터 기반

업종 추천·제품 및 단가 제안

소상공인시장진흥공단은 소상공인 인공지능(AI) 창업·경영 컨설턴트가 정부의 'AI 민생 10대 프로젝트'에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

대전 유성구 소상공인시장진흥공단 전경. 소진공

AI 민생 10대 프로젝트는 지난달 24일 열린 제1회 과학기술 관계 장관회의에서 발표됐다. 정부가 민생 분야 AI 과제를 공모한 뒤 관계 부처 협의와 두 차례의 전문가 기술·타당성 대면 평가를 거쳐 부총리 직속 '국민 효능감 AI 서비스 TF'에서 국민 체감도가 높은 후보 과제를 선정하고, 관계 장관회의에서 최종 10대 과제를 확정했다.

이번에 선정된 소상공인 AI 창업·경영 컨설턴트는 교통·인구·매출 등 상권 데이터를 기반으로 업종 추천, 제품 및 단가 제안, 영업시간 조정, 운영전략 수립 등 맞춤형 창업 준비와 경영 컨설팅을 지원하는 서비스로, 총 30억원의 예산이 투입된다.

서비스는 기존 소상공인 빅데이터 플랫폼(소상공인 365)의 데이터를 기반으로 AI 운영 환경을 구축해 제공할 예정이다. 월평균 73만5000건의 플랫폼 이용 실적을 바탕으로 빠른 확산과 높은 현장 체감 효과가 기대된다.

중기부와 소진공은 내년 초부터 해당 서비스를 제공하기 위한 서버 구축과 데이터·인프라 정비를 추진하고, 2027년부터 소상공인 365 내에서 소상공인 AI 창업·경영 컨설턴트 서비스를 정식 제공할 계획이다.





박성효 소진공 이사장은 "정부의 AI 민생 10대 프로젝트 선정은 소상공인의 디지털 전환이 국가 정책의 핵심으로 자리 잡았다는 의미"라며 "앞으로도 예비창업자와 소상공인이 AI 시대의 변화를 가장 먼저 현장에서 체감할 수 있도록 데이터·AI 기반 정책 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

