경기도, 여주 부평천 4.75㎞ 정비 착공…홍수 위험 해소

총 176억 투입…홍수 방어력 대폭 강화

안전한 하천 공간 조성…2028년 11월 준공을 목표

경기도가 여주시 부평천 홍수 대응 능력을 강화하기 위해 '여주 부평천 지방하천 정비사업'을 시작한다.

여주 부평천 위치도. 경기도 제공

여주 부평천. 경기도 제공

부평천은 여주시 강천면 일원에 흐르는 지방하천으로 섬강에 합류된 후 남한강으로 최종 방류된다. 상류부는 비교적 급경사 구간으로 집중호우로 물이 불어나면 주변 농경지 침수 피해가 반복된다. 하류부는 남한강 수위 상승 영향으로 역류성 범람 위험이 존재해 정비 필요성이 제기되어 왔다.

정비사업은 총 연장 4.75㎞ 구간의 하천을 정비하는 것으로 ▲축제공(제방 쌓기) 3.4㎞ ▲교량 8개 설치 등이 포함된다.

총사업비는 도비 176억원으로 ▲공사비 130억원 ▲보상비 30억원 ▲감리비 9억원 ▲설계 및 기타비용 7억원 등이다. 공사는 2028년 11월 준공을 목표로 추진된다.

부평천 정비사업은 지난 2022년 실시설계를 완료하고 보상절차를 진행해왔다.

강성습 경기도 건설국장은 "정비사업을 통해 집중호우 시 부평천의 범람 위험이 크게 줄어들어, 지역 주민의 안전과 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다"며 "사업이 원활히 추진될 수 있도록 여주시 및 지역사회와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.





경기도는 이번 정비사업을 통해 집중호우 발생 시에도 부평천의 치수 능력 및 안정성을 대폭 향상시켜 건강한 하천 공간을 조성해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 지역 기반을 마련할 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

