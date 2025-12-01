[클릭 e종목]"더블유게임즈, 내년 M&A 성과·주주환원 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권이 1일 더블유게임즈에 대해 올해 실적 부진 요인이었던 자회사들의 매출 기반이 확대되고 있다며 2026년에는 외형 성장과 함께 이익 기여가 가능할 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 7만원을 유지했다.

더블유게임즈의 2026년 예상 연결 매출은 8161억원(전년 대비 +14.7%), 영업이익은 2757억원(+21.9%)으로, 올해 수익성 부진을 딛고 반등할 것으로 예측된다.

이지은 대신증권 연구원은 "2025년 편입된 팍시게임즈와 와우게임즈는 지난 3분기 기준 전사 매출 대비 약 15% 비중을 차지하는데 2026년에도 매출 성장 기여가 전망된다"며 "회사는 7500억원의 순현금을 바탕으로 2026년에도 추가 인수합병(M&A)을 할 예정"이라고 설명했다.

더블유게임즈는 자사주도 적극적으로 매입하고 있다. 올해 말 기준 자사주 비중은 약 10%로 추산된다. 이 연구원은 "향후 자사주 소각 의무화가 포함된 상법 개정안 통과 시 보유 자사주의 소각 전환 가능성이 열리며 회사의 주주환원 정책이 강화될 것으로 기대된다"며 "배당 규모 또한 매년 확대 중으로 2025년 결산 배당부터는 감액배당이 가능하다"고 말했다.





이 연구원은 "2026년 실적 개선이 예상됨에도 현 주가는 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 6배 수준으로 DDI(더블다운인터랙티브) 인수 효과가 반영되던 시기 PER 하단(8배)에도 못 미치는 저평가 상황"이라며 "구조적 성장과 강화될 주주환원이 반영될 경우 2026년 밸류 정상화 여지가 크다"고 분석했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

