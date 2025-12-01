美·우크라 종전 협의…루비오 "생산적이었지만 할일 남아"(종합)

우크라 대표 "美와 논의 생산적이고 성공적"

美 대표단 러 방문 직전 진행

미국과 우크라이나 고위 당국자들이 미국 플로리다의 핼런데일 비치에서 우크라이나 전쟁 종전안에 대한 협의를 일주일 만에 다시 진행했다.

마코 루비오 미국 국무부 장관. AP연합뉴스

AD

지난달 30일(현지시간) 열린 이번 고위급 회동은 앞서 지난달 23일 스위스 제네바에서 미국이 러시아와 협상한 지 7일 만에 재개된 것이다. 회동에는 미국 측에서 마코 루비오 국무부 장관, 스티브 위트코프 도널드 트럼프 대통령 특사, 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 참석했다. 우크라이나 대표단은 루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기가 이끌었다.

미국 측 수석대표인 루비오 장관은 이날 협의 후 우메로우 서기와 함께 기자들과 만난 자리에서 "생산적인" 협의였다면서도 "앞으로 해야 할 더 많은 일이 있다"며 신중한 태도를 보였다. 그는 이번 협의가 "단지 전쟁을 끝내는 것도 중요하지만 그에 대한 것뿐 아니라, 과거 그 어느 때보다 더 번영했으면 하고 희망하는 우크라이나의 미래를 확보하는 일에 관한 것"이라고 했다.

우메로우 서기는 "우리는 미국 국민과 미국 리더십에 감사한다"며 "우리의 목적은 번영하고, 강한 우크라이나"라고 밝힌 뒤 "우리는 우크라이나의 미래와, 우크라이나 및 우크라이나 국민에게 중요한 모든 주요 문제에 대해 논의했다"고 했다. 이어 "우리는 이미 제네바에서 성공적인 회담을 했고, 오늘 그 성공을 이어갔다"며 "현재로선 이번 회담은 생산적이고 성공적이었다"고 밝혔다.

앞서 루비오 장관은 논의를 시작하면서 모두발언에서 이날 협상에 대해 "단지 전쟁을 끝내는 것이 아니다. 우크라이나가 독립적이고 주권을 가진 국가가 되고, 다시는 전쟁을 겪지 않고, 국민의 엄청난 번영을 창조하는 메커니즘과 방안을 찾는 것"이라며 "국가를 재건하는 것뿐 아니라 놀라운 경제 진전의 시대로 진입하기 위한 것"이라고 했다. 또 "우크라이나는 거대한 경제 잠재력과 진정한 번영을 위한 엄청난 기회를 지녔다"며 "이 전쟁 중에는 불가능하다는 게 명확하지만, 종전만으로는 이를 달성할 수 없다. 따라서 이는 단순한 평화 협상이 아니다. 우크라이나의 주권과 독립, 번영을 위한 길을 창조하는 것"이라고 강조했다.

우메로우 서기는 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 미국 측과의 협상 시작을 알리면서 "나는 (볼로디미르 젤렌스키) 우크라이나 대통령과 지속적인 연락을 유지하고 있다"며 "우리는 우크라이나 이익을 수호하고 실질적 대화를 보장하며, 제네바에서 이룬 진전을 바탕으로 나아가는 명확한 지침과 우선순위를 갖고 있다"고 적었다. 그러면서 "우리는 우크라이나의 진정한 평화와 신뢰할 수 있고 장기적인 안전 보장을 확보하기 위해 노력 중"이라고 덧붙였다.





AD

미국과 우크라이나는 제네바 회동에서 러시아에 유리하다고 평가받은 기존 28개 조항의 종전안을 협의, 이를 우크라이나 입장을 반영한 19개 조항으로 간소화한 것으로 알려졌다. 특히 이날 협의는 위트코프 특사가 다음 주 모스크바로 떠나 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회동하기 직전에 열린 것이어서 양측이 더욱 확실한 안전보장 방안 등에 합의 및 종전안 수정을 했을지 주목된다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>