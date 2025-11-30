신상진 시장 "복정 어울림 빛 축제 점등…성남 전역에 위로·희망 전해지길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 41일간의 빛의 향연 시작

제11회 복정 어울림 빛 축제 화려한 개막

신상진 성남시장은 30일 복정동 분수광장에서 열린 '제11회 복정 어울림 빛 축제' 점등식에 참석해 41일간 펼쳐질 빛의 향연의 시작을 알렸다.

신상진 성남시장이 30일 '제11회 복정 어울림 빛 축제' 점등식 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

이날 점등식에는 신상진 시장을 비롯해 선한목자교회 담임목사, 도의원, 시의원, 유관기관 및 단체 관계자, 그리고 지역 주민 등 300여 명이 함께하며 축제의 개막을 축하했다.

신상진 시장은 격려사를 통해 "많은 시민이 오가는 복정동을 환히 비추는 이번 빛 축제가 성남 전역으로 퍼져나가 모두에게 따뜻한 위로와 희망으로 전해지길 바란다"며 "주민과 지역사회가 함께 만든 이번 축제가 시민 모두가 함께 즐기는 화합의 장이 되기를 기대한다"고 덧붙이며 축제의 의미를 되새겼다.





신상진 성남시장이 30일 '제11회 복정 어울림 빛 축제' 점등식에서 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 30일 '제11회 복정 어울림 빛 축제' 점등식 참석자들과 대화를 나누고 있다. 성남시 제공

이번 빛 축제는 '복정동화'를 주제로 이날부터 내년 1월 9일까지 41일간 복정동 분수광장과 산책로 일대에서 진행된다. 매일 오후 5시부터 자정까지 점등되며, 대형 트리와 산책로 빛 조형물, 분수광장 포토존 등 다채롭고 아름다운 빛의 볼거리를 선보일 예정이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

