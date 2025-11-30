"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고환율·어획량 급감 겹쳐 가격 올라



'국민 생선' 고등어와 오징어 생산량이 대폭 줄면서 가격이 급등해 '피시플레이션'(수산물+인플레이션) 우려가 커지고 있다.

30일 한국해양수산개발원 수산업관측센터는 지난달 고등어 생산량이 6993t으로 지난해 같은 달보다 61.5%, 평년보다 45.3% 감소했다고 밝혔다. 센터 관계자는 "고등어 생산량 감소는 추석 연휴와 기상 악화로 조업일수가 줄어든 영향이 크다"라고 설명했다. 지구온난화로 인한 고수온도 원인으로 꼽혔다.

특히 소비자 선호도가 높은 중·대형 고등어의 올해 1~10월 누적 어획 비중은 4.6%로 작년(12.9%)의 3분의 1 수준에 그친다. 이는 평년(20.5%)과 비교하면 대폭 낮아진 수준이다. 소비자 가격(신선 냉장)은 10% 넘게 급증했다. 지난달 고등어 소비자 가격은 kg당 1만 2131원으로 지난해와 평년보다 각각 10.5%, 16.8% 상승했다.

오징어 소비자 가격(신선 냉장)도 kg당 2만 3187원으로 1년 새 19.8% 올랐다. 지난달 연근해산 오징어 생산량이 926t으로 지난해 같은 달 대비 21.8% 감소하는 등 어획량이 줄어든 결과다. 센터 측은 연근해산 생산과 원양산 반입량이 동시에 줄면서 오징어 생산량이 큰 폭으로 감소했다고 설명했다.

수산물은 수입 의존도가 높은 품목이다. 해양수산개발원에 따르면 2022년 기준 고등어와 오징어의 수입 의존도는 각각 46.3%, 63%다. 이 때문에 고환율도 수산물 가격 급등에 한몫했다. 아울러 고등어의 경우 노르웨이 정부가 자국의 고등어 어획량을 제한하는 쿼터제를 시행하면서 노르웨이산 고등어 수입 물량이 축소된 점도 가격 상승에 영향을 줬다.

명태·조기 등 다른 어종도 가격이 올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 지난달 말 기준 냉동 명태 가격은 한 마리 기준 4217원으로 평년보다 9% 상승했다. 냉동 조기 한 마리 가격도 1421원으로 평년보다 13.5% 올랐다.





국가데이터처의 소비자 물가 동향 조사 결과에 따르면 지난 10월 수산물 물가 지수는 1년 전 대비 5.9% 증가했다. 전체 소비자 물가 상승률이 5% 중반에 달했고, 수산물 가격도 6.4% 올랐던 2022년 10월 이후 10월 기준 3년 만에 가장 높은 상승 폭을 보였다. 통계청이 집계하는 15개 품목 가운데에도 ▲조기(16.9%) ▲고등어(11%) ▲새우(9.8%) ▲미역(8.1%) ▲오징어(7.4%) ▲김(6.8%) ▲낙지(5.3%) ▲갈치(4.4%) ▲게(3.2%) 등 11개 품목의 물가가 올랐다.





