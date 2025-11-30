게임보다 뜨거운 온기… BNK금융그룹, e스포츠구단 ‘BNK FEARX’와 유기견 보호소 봉사활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BNK FEARX 선수단·BNK 임직원, 부산 기장군 유기견보호센터서 봉사



부산 연고 ‘지역 e스포츠구단’ 함께 지역사회 상생·나눔 문화 확산 앞장

치열한 승부의 세계에서 잠시 벗어나 컨트롤러 대신 삽과 빗자루를 들었다.

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 지난 24일 부산 기장군 철마면에 위치한 유기견보호센터에서 네이밍 스폰서십을 후원 중인 지역 e스포츠구단 'BNK FEARX' 리그 오브 레전드(LoL) 주전 선수와 BNK금융그룹 임직원이 함께 유기견 보호소 봉사활동을 진행했다.

BNK금융그룹은 24일 부산 기장군 철마면의 유기견보호센터에서 지역 e스포츠구단 ‘BNK FEARX’ 리그 오브 레전드(LoL) 주전 선수와 BNK금융그룹 임직원이 함께 유기견 보호소 봉사활동을 진행했다. BNK금융그룹 제공

이번 활동에는 △보호소 환경 정비 △유기견 우리 청소 △산책·돌봄 활동 등 센터 운영을 돕는 다양한 활동을 함께했다. 참가자들은 보호소 현장의 어려움을 직접 체감하며 유기동물 보호의 중요성을 공유하는 시간을 가졌다.

BNK FEARX 주장 'CLEAR(송현민) 선수는 "경기장에서 받는 응원을 지역사회와 나눌 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 BNK FEARX 이름으로 지역과 함께하는 봉사활동에 꾸준히 참여하고 싶다"고 소감을 전했다.

BNK금융그룹 관계자는 "BNK는 언제나 지역사회와 함께 성장하는 '포용금융'을 그룹의 핵심 가치로 삼고 있다"며 "앞으로도 지역 e스포츠구단인 BNK FEARX와 함께 청년문화와 동물복지, 지역 상생을 결합한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

BNK금융그룹은 2024년부터 부산을 연고로 하는 e스포츠팀 BNK FEARX와 네이밍 스폰서십을 체결하고 메인 스폰서로서 구단을 지원하고 있다. 올해 초 3년간의 후원 연장 협약을 맺으며, 부산을 'e스포츠 수도'로 육성하려는 지역 비전과 발맞춰 지역 e스포츠 생태계와 청년문화 저변 확대에 힘쓰고 있다.





BNK는 앞으로도 지역 e스포츠구단 BNK FEARX와 연계한 사회공헌 프로그램을 통해 청년 세대와의 소통 강화, 지역사회 취약계층·소외 영역을 아우르는 포용금융, 부산 지역 문화·스포츠 생태계 활성화 등을 적극 추진해 나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

