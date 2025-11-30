"中서 역대급 금광 무더기 발견"…최대 2500t 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한 곳 가치만 약 114조원 달해

"기존 생각보다 금광 흔할 가능성"

지난해부터 중국에서 대규모 금 매장지가 잇달아 발견돼 매장량과 가치 등이 주목받고 있다.

27일(현지시간) 과학 전문매체 사이언스얼랏은 중국에서 발견된 금광을 집중 보도했다. 중국은 지난 3월 약 2000t 규모의 금 매장지 두 곳을 발견했다고 발표했다. 중국 중부 후난성의 왕구 금광과 북동부 랴오닝성의 다둥거우 금광이 그 주인공으로, 두 곳 모두 중국에서 확인된 금광 가운데 최대 금 매장량을 보유하고 있을 것으로 평가받았다.

추가적인 지질 조사를 거쳐 실제 매장량이 확정되면 그 가치는 더욱 상승할 전망이다. 초기 보고서에 따르면 왕구 금광 한 곳의 가치만 해도 6000억 위안(약 114조원)을 넘을 것으로 추산됐다.

지난해 말 중국 관영 매체 신화통신은 왕구 금광을 두고 "중국의 금 자원을 획기적으로 늘릴 초거대 광산"이라고 설명했다. 당시 탐사에 참여했던 첸 루린 중국 국토자원국 탐사원은 "시추한 암석 코어 중 상당수에서 금이 맨눈으로 확인됐다"라고 밝혔다. 왕구 금광에는 깊이 2000m까지 총 300t, 3000m까지는 1000t 이상의 금이 묻혀있을 것으로 보고 있다.

다둥거우 금광은 왕구 금광보다 더 큰 규모일 것으로 추정된다. 중국 국무원 신문 판공실은 지난 9월 이 지역의 잠재적 금 매장량이 최대 1500t에 달할 수 있다고 전했다. 이는 올해 초 차이나 마이닝 매거진에 게재된 보고서의 추정치인 1000t을 훨씬 웃도는 수치다.

다둥거우 광산은 랴오닝성 제5지질대가 발견했다. 1980년대 경제성이 부족하다고 판단했던 이곳이 실제로는 길이 약 3000m, 너비 1500m의 거대한 연속 광물 지대에 속한다는 사실이 밝혀진 것이다.

당시 탐사팀이 시추한 모든 시추공에서 금이 검출되는 이례적인 일이 벌어졌다. 금 함량은 백만분율(ppm) 기준 0.3~1 수준으로 비교적 낮았지만, 연구진은 추출이 용이해 잠재적 금 회수율이 65~91%에 달할 것이라고 추정했다. 연구진은 "지질 구조상 인근 단층대에서도 유사한 형태의 금광이 더 발견될 가능성이 있다"라고 말했다.





현재 지구 상층부에서 금은 희귀한 자원이다. 지구 지각의 금 농도는 1t당 약 0.004g에 불과하다. 하지만 2021년 캐나다 연구진은 기존 생각보다 풍부한 금광이 더 흔하게 존재할 수 있으며 과거 추정치에서 제외됐던 여러 지질 환경에서도 형성될 수 있다는 가능성을 제시하기도 했다. 사이언스얼랏도 이번 발견이 "중국 내 금 자원량을 크게 확대할 뿐 아니라 기존 지질 모델에서 배제됐던 지역에서도 대규모 금광이 존재할 수 있음을 시사한다"라고 설명했다.





