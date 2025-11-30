칠곡군, 방위산업의 최전선 현장 소통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘기업방문의 날’ 실시

지역 방산 중소기업 3개사 현장 찾아

㈜엠케이디에스 ㈜환화 ㈜에스엠테크

경북 칠곡군은 지난 26일, 올해 마지막 '기업방문의 날'을 맞아 글로벌 수출 호황으로 빠르게 성장하고 있는 지역 내 방산 중소기업 ▲㈜엠케이디에스 ▲㈜환화 ▲㈜에스엠테크를 방문했다.

이들 기업은 천궁(M-SAM), K-9 자주포, K2 전차 등 주요 무기체계의 핵심 부품을 생산하며 국내 방위산업 공급망의 중요한 축을 담당하고 있다.

이번 방문에서는 방위산업 특성상 다품종·소량생산 구조로 인해 발생하는 생산성 확보의 어려움, 전문 기술인력 확보 문제, 공장입지에 따른 문제점 등 현장에서 겪고 있는 다양한 애로 사항이 제기됐다.

칠곡군은 기업이 겪고 있는 애로사항 해소하기 위해서 관계부서와 협력해 검토하고 해결방안을 찾아보겠다는 입장을 밝혔다.

칠곡군 관계자는 "과거 무기를 원조받던 대한민국이 이제 세계 무기 수출국의 한 축으로 성장했다. 이 변화의 중심에는 묵묵히 기술을 개발하고 공급망을 지켜온 여러분 같은 기업들이 있다"며 "칠곡군도 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 필요한 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





한편 칠곡군은 올해 매달 '기업방문의 날'을 운영하며 다양한 업종의 기업을 방문해 현장 의견을 정책에 반영해 왔으며, 내년에도 맞춤형 기업 지원과 산업 경쟁력 강화를 위한 현장 소통 활동을 지속할 계획이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

